Ende Februar steht das bekannteste aller Sternbilder, der Große Wagen, am Abend schon recht hoch im Nordosten. Im Laufe der Nacht steigt er immer höher. Nach Mitternacht findet man ihn fast im Zenit. Und man kann ihn als praktischen Wegweiser am Himmel benutzen: Seine hinteren Kastensterne weisen auf den Polarstern, der fast genau im Norden steht.

Sternenhimmel über Bochum Ende Februar: Das rötliche Auge des Stiers

In Gegenrichtung, im Süden, schmückt sich der abendliche Himmel mit einer ganzen Reihe heller Sterne. Ein großes Sternen-Sechseck fällt besonders auf. Dies ist kein Sternbild – dafür ist es am Himmel viel zu groß. Jeder der Sterne dieses Wintersechsecks gehört zu einem eigenen, bekannten Sternbild.

Am höchsten am Himmel steht Kapella im Fuhrmann. Aldebaran, südwestlich davon, bildet das rötliche Auge des Stiers. Die Plejaden, auch Siebengestirn genannt, finden sich im Rücken des Stiers. Südöstlich des Stiers glänzt eines der einprägsamsten Sternbilder am ganzen Himmel: der Orion.

Zum Wintersechseck gehört das rechte Bein dieses Himmelsjägers, der Stern Rigel. Ebenso auffällig ist Beteigeuze, der linke Schulterstern, der rötlich leuchtet – und im Moment weniger hell als normalerweise ist. Der südlichste Stern im Wintersechseck ist Sirius im Großen Hund.

Sternbilder des Frühlings zeigen sich im Osten und im Süden

Dieser Stern ist zugleich der hellste am gesamten Himmel. Prokyon im Kleinen Hund und Pollux in den Zwillingen komplettieren das Wintersechseck.

Im Osten und Süden machen sich besonders im März schon die Sternbilder des Frühlings bemerkbar. Am leichtesten kann man den Löwen finden, dessen Körper und Kopf sich aus zwei Sternen-Vierecken zusammensetzt.

Das Wintersechseck fällt Ende Februar am Himmel über Bochum besonders auf. Foto: Planetarium Bochum

Die Planeten ziehen vor den Sternbildern ihre Bahnen. Sie sind immer wieder an anderen Orten zu sehen – nicht umsonst bedeutet das Wort „Planet“, das aus dem Griechischen kommt, „Wanderer“. Am Abendhimmel strahlt im Moment die innere Erdnachbarin Venus als Abend„stern“, der erst nach 22 Uhr untergeht.

Die Venus ist nach Sonne und Mond das hellste Objekt am Himmel

Nach Sonne und Mond ist die Venus das hellste Objekt am Himmel und schon in der Dämmerung zu finden. Frühaufsteher können am Morgenhimmel den äußeren Nachbarplaneten der Erde, den roten Mars, entdecken, der um kurz vor 5 Uhr aufgeht. Der hellere Riesenplanet Jupiter folgt nur eine halbe Stunde später. Beide Planeten stehen im Sternbild Schütze.

WAZ-Sternstunde: Jeden Monat erklären wir ab dem Februar in Zusammenarbeit mit dem Planetarium Bochum. Foto: funkegrafik nrw

