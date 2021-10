Planetarium Bochum: Dem Geheimnis des Orgelbaus auf der Spur

Wie eine Orgel in Handarbeit entsteht: Das zeigt die Foto-Animation von Heinrich Brinkmöller-Becker in der Kuppel des Planetariums Bochum.

Bochum. Die Kuppel des Bochumer Planetariums wird zur Großleinwand: Eine spannende Foto-Show mit Musik zeigt, wie eine Orgel entsteht.

Besonderes Event im Rahmen der 41. Bochumer Orgeltage: Im aktuellen „Jahr der Orgel“ dokumentiert der Fotokünstler Heinrich Brinkmöller-Becker in Bochum, wie die „Königin der Instrumente“ in Handarbeit entsteht.

In einer Fotoausstellung waren kürzlich seine Bilder über den Orgelbau in der Stiepeler Dorfkirche zu sehen. Jetzt zeigt Brinkmöller-Becker in der Reihe „Art Space“ im Planetarium, Castroper Straße 73, in einer animierten Projektion auf die Kuppel Fotosequenzen von dem aufwendigen Prozess des Orgelbaus – beispielhaft anhand der renommierten international tätigen Orgelfabrik Klais in Bonn.

Foto-Show im Planetarium Bochum dokumentiert den Orgelbau

Die große Konzertorgel im Audimax der Ruhr-Universität ist ein klanggewaltiges und prächtiges Beispiel der Bonner Orgelbaukunst.

Dem 360°-Bilderreigen sind verschiedene Musikstücke für Orgel unterlegt, alle wurden auf unterschiedlichen Klais-Orgeln eingespielt.

So wird das Handwerk des Orgelbaus nachvollziehbar, das aus Holz und Metall ein komplexes Instrument schafft. Aus dem Gießen und Pfeifenbau, dem Bau der Windladen sowie der Wellenbretter und der Konstruktion des großen Spieltischs entsteht die „Königin der Instrumente“.

>>> Info: Dienstag, 26. Oktober, 20 Uhr, VVK (10,50/erm. 8 Euro) auf www.planetarium-bochum.de

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum