Pläne verworfen: Warum Holzsäge-Künstler doch weitermacht

Bochum-Langendreer. Eigentlich wollte Uwe Wilhelm aus Bochum seine Holzsäge zur Seite legen. Doch nun macht er weiter und stellt wieder auf seinem Dachboden aus.

Dass Uwe Wilhelm aus Bochum-Langendreer kurz vor Ostern zu einer Ausstellung auf seinen Dachboden an der Oberstraße 113 einlädt, ist soweit nicht ungewöhnlich. Wie auch vor Weihnachten präsentiert er dort schon seit vielen Jahren seine Deko-Artikel, die er mit der Holzsäge ausgeschnitten hat: In diesem Falle Osterhasen in allen Größen, Anhänger, Fensterbilder, Blumenmädchen, aber auch zeitlose Schwibbögen mit Ruhrpott-Motiven. Und doch überrascht die Ankündigung der Ausstellung für Samstag, 11. März, 11 bis 17 Uhr, ein bisschen. Denn eigentlich wollte Wilhelm aufhören.

Pläne verworfen: Warum Holzsäge-Künstler aus Bochum doch weitermacht

So schien die vergangene 20. Weihnachtsausstellung 2022 die letzte ihrer Art gewesen zu sein. Seiner Frau ging es nicht gut und man wird ja auch älter – Uwe Wilhelm ist inzwischen 80. Doch er hat umgedacht. „Was soll ich denn sonst machen, wenn nicht mit Holz arbeiten?“, fragt er. Radfahren dürfe er aus Sicherheitsgründen nicht mehr. „Und wohin mit den Sachen? Der ganze Dachboden steht voll.“ Dieser ist immerhin 60 Quadratmeter groß.

Sicherlich werden sich bei der Ausstellung am Samstag einige Abnehmer finden. Einige Interessenten waren schon am vergangenen Wochenende da, weil Wilhelm bereits geworben hatte – waren allerdings dann doch etwas zu früh.

Ganz neu: Schwibbögen vom Ruhrstadion des VfL Bochum

Um die 150 Besucher erwartet Uwe Wilhelm bei seiner Osterausstellung. „Auf diese Zahl kommen wir eigentlich immer.“ Unterstützt wird er von den Enkeln, die ihm helfen, die Gäste zu bewirten, während diese in Ruhe stöbern. Es gibt Kaffee, Waffeln mit heißen Kirschen und bunte Eier.

Neu im Sortiment hat Uwe Wilhelm ganz besondere Schwibbögen mit den Fußballstadien vom VfL Bochum, von Schalke und dem BVB. Nur von den Bayern nicht. Deren Stadion reizt ihn nicht. „Das ist ja nur rund...“

