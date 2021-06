Pkw rammt in Bochum Laterne – Fahrer flüchtet zu Fuß

Bochum. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagmorgen (27.) gegen 4.35 Uhr. Ein Pkw prallte gegen eine Laterne. Der Mast knickte komplett um.

Ein großes Trümmerfeld hinterließ ein Autofahrer bei einem schweren Verkehrsunfall am Sonntagmorgen (27.) in der Tempo-30-Zone auf der Herner Straße. Der Unfallfahrer, flüchtete nach dem Zusammenprall mit einer Laterne zu Fuß.

Jetzt sucht die Polizei den Fahrer eines grauen VW Tiguan mit Dortmunder Zulassung, der aus dem schrottreifen Unfallfahrzeug von der Unfallstelle in Bochum-Hofstede weggelaufen ist. Die Polizei bittet dringend Zeugen des Unfalls, sich zu melden: Gegen 4.35 Uhr, fuhr ein Autofahrer auf der Herner Straße in Richtung Bochum-Innenstadt. In Höhe der Einmündung Grummer Straße (an der Herner Straße 300) kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der vierspurigen Fahrbahn ab.

Verkehrszeichen und Laterne ramponiert

Auf der dortigen Mittelinsel überfuhr er zunächst ein Verkehrszeichen und stieß dann mit der rechten Fahrzeugseite gegen eine Laterne. Durch den Aufprall drehte sich das Fahrzeug; die Laterne wurde umgeknickt. Die Herner Straße musste für die Dauer der Aufräumarbeiten und der Unfallaufnahme bis um 7.15 Uhr voll gesperrt werden. Das Unfallfahrzeug wurde sichergestellt, die Fahrbahn gereinigt und die defekte Laterne demontiert.

Zeugenhinweise bitte zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234/909-5206 oder unter der Rufnummer -4441 an die Kriminalwache.

