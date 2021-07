Pkw in Bochum gegen Betonwand gedrückt: Drei Verletzte

Bochum. Drei Menschen wurden zum Teil schwer verletzt bei einem Unfall im Bereich des Autobahndreiecks Bochum-West. Mehrere Rettungswagen rückten aus.

Bei einem Verkehrsunfall im Bereich der Abfahrt Bochum-West, A 448, sind am Donnerstag (8. Juli) drei Menschen verletzt worden. Wie die Autobahnpolizei mitteilt, soll den ersten Zeugenangaben zufolge, eine 62-jährige Frau aus Bochum gegen 16.45 Uhr auf der A 448 in Richtung des Dreiecks Bochum unterwegs gewesen sein.

82-Jähriger verlor Kontrolle über sein Fahrzeug

Am Ende der Ausfahrt Bochum-West wollte sie nach links auf die Wattenscheider Straße abbiegen. Zuvor musste die Bochumerin an einer roten Ampel halten. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor ein 82-Jähriger - in gleicher Richtung fahrender Bochumer - die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr frontal in die Fahrzeugseite der 62-Jährigen, deren Auto gegen eine Betonschutzwand gedrückt wurde.

Der 82-Jährige wurde schwer, seine 71-jährige Beifahrerin sowie die Bochumerin leicht verletzt. Rettungswagen brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Für die Unfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen der Ausfahrt gesperrt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 18.000 Euro.

