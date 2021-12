Nur noch ein Wrack: das ausgebrannte Auto auf der A40 in Bochum.

Feuerwehreinsatz Pkw brennt auf A40 in Bochum völlig aus - Fahrer rettet sich

Bochum. Auf der A40 in Bochum ist am Montag ein Pkw total ausgebrannt. Der Fahrer rettete sich. Die Autobahn wurde gesperrt.

Wegen eines Pkw-Brandes ist am Montagvormittag die A40 in Bochum in Fahrtrichtung Dortmund kurz vor der Anschlussstelle „Stadion“ vorübergehend gesperrt worden.

Laut Feuerwehr meldete der Fahrer um 10.58 Uhr Rauch im Innenraum seines Autos. Geistesgegenwärtig stoppte er sein Fahrzeug auf dem Seitenstreifen kurz vor der Anschlussstelle „Stadion“ und brachte sich in Sicherheit. Er blieb unverletzt.

Löschschaum erstickte die letzten Brandnester

Als die Einsatzkräfte erschienen, brannte der Wagen lichterloh. Mit einem Strahlrohr wurde das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Löschschaum erstickte die letzten Brandnester in dem Wrack.

Nach rund 45 Minuten war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. 13 Kräfte waren vor Ort.

