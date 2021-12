Pizza für Bedürftige: Weihnachtsaktion in Corona-Testcenter

Der Saal des Deutschen Roten Kreuzes in Wattenscheid ist in diesem Jahr mit dem Corona-Testzentrum belegt, ein gemeinsames Essen fällt erneut aus.

Bochum-Wattenscheid. Erneut muss das Wattenscheider DRK die Weihnachtsaktion für Bedürftige einschränken. Pizza zum Mitnehmen statt Beisammensein im Saal.

Erneut muss das DRK seine Weihnachtsaktion für Bedürftige einschränken. Erneut müssen Bedürftige auf ein gemütliches Beisammensein im Saal an der Voedestraße verzichten, dafür gibt Pizza zum Mitnehmen und Tüten statt Päckchen.

„Mehr war einfach nicht zu machen. Die Aktion lässt sich nicht mit Voranmeldung organisieren, oder nur für einen Teil derer, die seit Jahren zu Weihnachten hierher kommen“, bedauert der Wattenscheider DRK-Präsident Thorsten Junker. Immerhin sind hier in der Spitze in den Vorjahren schon bis zu 170 Besucherinnen und Besucher gezählt worden. „Die Schlange ging einmal bis zur nächsten Ecke“, erinnert sich Junker.

Mit gut eineinhalb Stunden kalkulieren die Helfer mit der Ausgabe am Samstag (25.), dem ersten Weihnachtstag, von 14.30 bis 16 Uhr, einem Erfahrungswert, der sich ganz gut handhaben lässt.

Lang ist es inzwischen schon her, zweimal musste das gemütliche Zusammensein zum Essen beim DRK Wattenscheid schon unter Corona-Diktat umorganisiert werden. Foto: Michael Korte / Archiv FFS

„Es ist eigentlich grausam“, weiß er, „dass sich draußen erst eine Schlange bilden wird.“ Im Saal ist am Heiligabend noch Betrieb, bis 12 Uhr ist das Corona-Testcenter geöffnet, dann geht es langsam ans Packen. Durch die Corona-Schutzbestimmungen sind viele Leute im Saal nicht erlaubt, alles kann nur über die Ausgabe an der Seite erfolgen.

Pizza zum Mitnehmen und auch in diesem Jahr 120 Tüten für Bedürftige

„Im vergangenen Jahr waren es 120 Tüten, daran orientieren wir uns auch diesmal“, erzählt Junker. Neu ist, dass es statt des gemeinsamen Essens im Saal, auch unter den aktuellen Corona-Bestimmungen nicht möglich, diesmal Portionen zum Mitnehmen geben wird.

„Autotechnik Gerbracht hat einen Pizza-Dienst aufgetan, der uns das Essen portionsweise und heiß bringt“, ist Junker dankbar für die Unterstützung.

Es soll, wie gewohnt, nicht nur Lebensmittel für die Bedürftigen geben, das kommt natürlich darauf an, was bis zum 24. Dezember in der DRK-Zentrale noch ankommt. „Sachspenden sind in diesem Jahr ungewöhnlich mau“, hat Junker festgestellt, „das liegt vielleicht daran, dass wir ja auch den Kältebus im Einsatz haben, der zu den Obdachlosen rausfährt und sie versorgt.“ Sollte bei der Aktion am 25. etwas übrig bleiben, wird damit auch der Bus bestückt.

Außerdem haben auch andere Spendenaktionen stattgefunden, vieles ist - dankenswerterweise - etwa an die Flutopferhilfe im Ahrtal gegangen. „Und die Decke ist nicht endlos bei den privaten Spendern“, wissen die Rot-Kreuzler. „Großer Dank geht an die Rotarierer Bochum-Renaissance, die beim Packen helfen, und an die Kinder der Gertrudisschule, die wieder persönliche Grüße auf Karten gestaltet haben“

Weihnachtsaktion für Obdachlose am Hauptbahnhof

Auch die Initiative „Menschen ohne Bleibe“ hat ,als Verein in Gründung, eine Weihnachtsaktion geplant. Am Buddenbergplatz verteilen die Aktivisten am ersten Weihnachtsfeiertag 50 Essen vom Restaurant Schreiners, „damit der Tag auch etwas Besonderes wird“, sagt Sprecherin Sabine Kleemann-Blumenreiter.

„Menschen ohne Bleibe“ kümmert sich um Obdachlose und arbeitet auch mit VfL-Fanclubs zusammen und hat eine Pfand-Sammelaktion aufgelegt, außerdem können Schlafsack-Patenschaften übernommen werden. Mehr auf der Facebook-Seite der Initiative.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum