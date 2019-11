Heimspiel für Schaghajegh Nosrati: Die mehrfach preisgekrönte Pianistin wuchs in Bochum auf und spielt am Samstag, 30. November, bei der Aids-Gala im Musikforum.

Benefizkonzert Pianistin Schaghajegh Nosrati spielt bei Aids-Gala in Bochum

Bochum. Zum vierten Mal gibt es Klassik für den guten Zweck im Musikforum Bochum. Cellist Maximilian Hornung gastiert bei drei Symphoniekonzerten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pianistin Schaghajegh Nosrati spielt bei Aids-Gala in Bochum

Ein volles Programm erwartet die Besucher in den nächsten Tagen im Musikforum Bochum am Marienplatz: Wenige Karten gibt es noch für das festliche Aids-Gala der Bochumer Symphoniker, die am Samstag, 30. November, um 19 Uhr bereits zum vierten Mal stattfindet. Unter Leitung von Gabriel Bebeselea spielen die Bosy Stücke u.a. von Sergei Rachmaninow, Piotr I. Tschaikowsky, W. A. Mozart, Astor Piazolla und Edward Elgar.

Dabei werden sie begleitet von einer Reihe namhafter Solisten: darunter die französisch-schweizerische Cellistin Nadège Rochat, der niederländische Bandoneon-Spieler Vincent van Amsterdam und die australische Flötistin Ana de la Vega. Freuen dürfen sich die Zuschauer zudem auf den Auftritt der Bochumer Pianistin Schaghajegh Nosrati, für die das Konzert ein echtes Heimspiel werden dürfte. Bo van der Meulen wird das Konzert moderieren. Alle Musiker verzichten für den guten Zweck auf ihre Gage. Mit dem Erlös aus dem Konzertabend unterstützt die Deutsche AIDS-Stiftung HIV-positive, bedürftige Menschen im Ruhrgebiet. Es gibt noch Restkarten (34,50 bis 56,50 Euro).

„Tanz-Suite“ erklingt beim Symphoniekonzert

Drei wunderbare Symphoniekonzerte stehen vom 5. bis 7. Dezember jeweils um 20 Uhr unter dem Motto „Feier und Abschied“ im Musikforum auf dem Programm. Neben so bekannten Werken wie „Tod und Verklärung“, der symphonischen Dichtung von Richard Strauss, und der „Tanz-Suite“ von Béla Bartók erklingt auch das völlig zu Unrecht noch unbekannte Cellokonzert des georgischen Komponisten Sulkhan Tsintsadze. Das dramatisch farbenreiche Werk mit seinen schönen Folklorismen wird vom ebenso hochbegabten wie originellen Cellisten Maximilian Hornung gespielt.

Karten gibt es unter 0234 / 910 86 66 und www.bochumer-symphoniker.de