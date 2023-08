Photovoltaik: CDU Bochum fordert ein weiteres Förderprogramm

Neu auflegen sollte die Stadt Bochum das Förderprogramm für Photovoltaik-Anlagen. Das jedenfalls fordert die CDU-Fraktion in Bochum.

Bochum. Ruckzuck ausgeschöpft war Bochums Fördertopf für Photovoltaik. Nun fordert die CDU im Rat, weitere 100.000 Euro bereitzustellen.

Die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Bochum will eine Neuauflage des städtischen Förderprogramms für Photovoltaik-Anlagen. In einem Antrag für die nächste Ratssitzung am 24. August fordert sie zusätzliche 100.000 Euro für das Förderprogramm.

Erster Fördertopf ist nach wenigen Wochen ausgeschöpft

„Der Bedarf ist da“, sagt Christian Haardt, energiepolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. „Schon Mitte Juli war der ursprüngliche Fördertopf mit 100.000 Euro leer – dabei war das Programm erst im Juni aufgelegt worden. Wir investieren hier in den Klimaschutz, da sollten noch mal 100.000 Euro nicht zu viel sein.“

Mit dem ersten Fördertopf wurden 122 Photovoltaik-Anlagen in Bochum unterstützt werden, darunter 89 kleine Steckersolargeräte. „Gerade Steckersolargeräte können ohne größeren Aufwand und Planungsmaßnahmen einen schnellen Beitrag zum Klimaschutz leisten“, heißt es im Antrag der CDU.

