Pflegeberufe: Bochumer Bündnis informiert über Ausbildung

Ein Übungsraum an der Hochschule für Gesundheit in Bochum, wo sich Studierende für die Arbeit in der Pflege qualifizieren.

Bochum Von Pflegeassistenz bis Pflegemanagement – Krankenhäuser, Verbände und Hochschule bieten in Bochum Bildungschancen. Inklusive Masterabschluss.

Es ist zu lesen, zu hören und zu spüren: Pflegefachkräfte sind rar und auch am Nachwuchs mangelt es drastisch. In Bochum reagierte die Stadt 2021 mit dem Bündnis „Bochum bewegt Pflege“. Darin setzen sich 16 Partnerinnen und Partner – darunter die freie Wohlfahrtspflege, Unternehmen der Pflegebranche, Bildungseinrichtungen, sowie die Agentur für Arbeit – gemeinsam dafür ein, Pflegekräfte zu finden, zu fördern und langfristig im Beruf zu halten.

Das Bündnis hat die Informationen zu einer Berufsausbildung in der Pflege auf der Webseite der Stadt Bochum gebündelt. Die Service-Seite bietet in den Rubriken Ausbildung in der Pflege, Pflegestudium, Pflegefachassistenzausbildung sowie Praktikum und freiwilliges soziales Jahr Antworten auf viele Fragen zum Thema.

Bildungsinstitut in Bochum bietet Teilzeitausbildung in der Pflege

Wer ein wenig auf der Seite stöbert, merkt schnell, dass Bochum in Sachen Pflegeausbildung gut aufgestellt ist. Zum einen bieten die großen Wohlfahrtsverbände wie das Deutsche Rote Kreuz oder die Caritas als auch spezialisierte Bildungsunternehmen und die renommierten Bochumer Krankenhäuser wie das Katholische Klinikum, das Universitätsklinikum Bergmannsheil und das Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus die Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann an.

Eigene Bildungszentren der Krankenhäuser wie das Bildungsinstitut für Berufe im Gesundheitswesen der St. Elisabeth-Stiftung (BIGEST) bieten den Auszubildenden moderne Rahmenbedingungen, wozu auch die Möglichkeit einer Teilzeitausbildung gehört. Zum anderen besteht in Bochum mit der Hochschule für Gesundheit (HSG) die Möglichkeit einer universitären Pflegeausbildung mit Bachelor- oder Masterabschluss. Diese ermöglichen einen direkten Einstieg in die vielfältigen Arbeitsmöglichkeiten in der Pflege. Es gibt beispielsweise den "Bachelor Pflege", "Bachelor Pflegewissenschaft" und "Masterstudiengang Management für Pflege- und Gesundheitsberufe".

