Pfarrerin Hövelmann hofft auf Frieden und Gerechtigkeit

In der Christuskirche Bochum-Linden wurde die Pfarrerin Angelika Hövermann am Sonntag, 21. Januar; in den Ruhestand verabschiedet. Foto: Dirk A. Friedrich / Funke Foto Services

Neuer Lebenabschnitt nach rund 40 Jahren - davon war sie 14 Jahre lang in der ev. Kirchengemeinde Linden tätig

Pfarrerin Angelika Hövermann hat Akzente gesetzt, nicht nur in der evangelischen Kirchengemeinde Bochum-Linden, ihr letztes Tätigkeitsfeld. Sondern auch in anderen Kirchengemeinden und Städten in Bochum und Umgebung.

Entsprechend groß war die Beteiligung, als sie am Sonntag in der voll besetzten Christuskirche in Linden verabschiedet wurde. Frieden, Solidarität und Gerechtigkeit, das sei wichtig, betonte sie nun im Abschiedsgottesdienst.

Offiziell geht sie erst im März in den Ruhestand, „nach vier Jahrzehnten“, wie Pfarrer Lukas Horst und Superintendent Gerald Hagmann im Gottesdienst erklärten. Alle Gemeindemitglieder sagten ihr ein herzliches Dankeschön für das große Engagement.

Viele Besucher in der evangelischen Christuskirche Bochum

Rund 150 Besucher aller Altersgruppen waren am Sonntagvormittag in der Kirche an der Hattinger Straße in Linden-Mitte dabei und hörten aufmerksam zu, was im Abschieds-Gottesdienst erklärt und dargeboten wurde.

Auch beim Auftritt des Kirchenchores stand sie in der ersten Reihe. „Gemeinschaft, Solidarität, Unterstützung und Verbundenheit sind nach wie wichtig, besonders auch in heutiger Zeit, von Krisen und Krieg geprägt.“ Dafür gab es viel Applaus.

Das waren rückblickend nicht nur die 14 Jahre in der ev. Gemeinde Bochum-Linden, sondern auch ihr Wirken zum Beginn ihrer Laufbahn, u.a. in der Gemeinde Bochum-Weitmar und später auch als Religionslehrerin in der Schule. Stets emotional und engagiert dabei, betonten die Festredner. Und das habe auch in Bochum positive Spuren hinterlassen. Nach dem Gottesdienst gab es noch einen gemeinsamen Abschluss im evangelischen Gemeindehaus an der Lindener Straße.

Wie sehr sich Angelika Hövermann mit Menschen und neuen Themen dieser Zeit - auch rückblickend auf alte Bibeltexte - verbunden fühlt, zeigten ihre Abschlussworte im Gottesdeienst.

Blick zurück und nach vorn

Und dass sie weiter nach vorne blickt, ist für sie selbstverständlich. Darauf deutet auch ihre Einladung an alle Interessierten für den 14. Februar. Dann steht ín Bochum-Linden zum Valentinstag ein besonderes Event auf dem Programm - wenn sich Paare, verheiratet oder nicht, segnen lassen können. Dazu seien alle herzlich eingeladen.

14 Jahre lang in der Kirchengemeinde LInden engagiert

Ihre Stelle in der evangelischen Kirchengemeinde wird nicht neu besetzt, sondern entfällt ersatzlos.

Rückblick: „Viele Leute haben mir hier beim Einstieg in die Gemeindearbeit sehr geholfen“, darüber hatte sich Angelika Hövermann schon 2010 zum Abschluss ihrer ersten Predigt als offizielle evangelische Gemeindepastorin gefreut. Rund 250 Gottesdienstbesucher kamen damals zur Amtseinführung der 51-Jährigen durch Superintendent Fred Sobiech in die Christuskirche in Bochum-Linden.

Sie bedankte sich nun beim Abschiedsgottesdienst bei allen ehren- und hauptamtlichen Kräften für die große Unterstützung in der gesamten Zeit.

