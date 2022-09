Bochum-Langendreer. Die Gemeinde St. Marien in Bochum-Langendreer nimmt Abschied von Michael Kemper. Der Pfarrer bleibt Bochum erhalten – nur in anderer Funktion.

Die katholische Pfarrei Liebfrauen vollzieht den nächsten Wechsel. Nach der Ernennung von Propst Michael Ludwig heißt es nun, auch förmlich Abschied von Pastor Michael Kemper zu nehmen.

Bochum: Pfarrei Liebfrauen verabschiedet Pastor Michael Kemper

In der St.-Marien-Kirche an der Alten Bahnhofstraße 182 in Langendreer wird dies am Sonntag, 25. September, um 17 Uhr feierlich in einem Gottesdienst geschehen. Kemper wird zukünftig neben der Citypastoral in Bochum auch weiter in Wattenscheid tätig sein.

Michael Kemper war acht Jahre als Pastor in Langendreer tätig, seit 2020 auch als Seelsorger in der Pfarrei und Stellvertreter des Pfarrers. An den Gottesdienst in St. Marien schließt sich eine Begegnung an.

Statt eines Abschiedsgeschenkes freut sich Pastor Michael Kemper über eine Spende an den Sachausschuss Donezk des Katholikenrates Bochum und Wattenscheid. Dieser unterhält intensiven Kontakt zur St.-Joseph-Gemeinde in Bochums ukrainischer Partnerstadt Donezk.

Viele Aufgaben in Bochumer Gemeinden

2015 hat Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck Pastor Michael Kemper zum Stadtdechanten von Bochum und Wattenscheid ernannt. Michael Kemper wurde 1961 in Essen geboren, war nach der Priesterweihe 1988 in Essen-Frintrop und Bottrop-Eigen Kaplan, danach drei Jahre Diözesankurat der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg und sechs Jahre Diözesanjugendseelsorger.

Von 2003 bis 2012 war er Pfarrer und später Pastor in der Gemeinde St. Peter und Paul in Duisburg-Marxloh. Seit Dezember 2012 ist Michael Kemper Pastor in Bochum-Langendreer mit den Gemeinden St. Bonifatius und St. Marien.

Michael Kemper wird in Bochum-Wattenscheid „Pfarrer im Team“

Neben seiner Tätigkeit als Leiter des Bochumer Citypastoralprojekts ITEM leitet Stadtdechant Michael Kemper seit Anfang dieses Jahres als Pfarradministrator die Pfarrei St. Gertrud in Wattenscheid, wo er ab Januar 2023 als „Pfarrer im Team“ tätig sein wird.

Zur Pfarrei Liebfrauen zählen die acht Gemeinden St. Josef Hiltrop, St. Elisabeth Gerthe, Heilig Geist Harpen, Herz Jesu Werne, Altenbochum-Laer sowie St. Marien, St. Bonifatius und St. Ludgerus in Langendreer.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum