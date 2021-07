Pfadfinder genießen Lagerfeuer-Atmosphäre in Bochum-Harpen

Bochumer Pfadfinder nehmen die Jugendarbeit wieder auf: Am Lagerfeuer hinter der Heilig-Geist-Kirche in Harpen braten die Kinder ihr Stockbrot.

Bochum-Harpen. Ferienprogramm der Pfadfinder findet diesmal in Bochum-Harpen statt in Frankreich statt. Alle hoffen nun auf eine Reise in das Sommerlager 2022.

Während des Corona-Lockdowns war die Jugendarbeit der Harpener Pfadfinder stark eingeschränkt, da keine Gruppenstunden in Präsenz stattfinden konnten. Seit zwei Wochen ist dies wieder möglich, daher haben die Pfadfinder ihr Programm wieder aufgenommen. Anstelle des Sommerlagers in Frankreich fanden jetzt drei Ferienfreizeitstage rund um die Heilig-Geist-Kirche in Harpen statt.

Elias (7), Damiel (9), Matti (6) und Marlia (7) konnten kaum erwarten, dass es losgeht. Denn als Höhepunkt des Ferienprogramms der Harpener Pfadfinder fand am Wochenende ein Lagerfeuer auf der Wiese neben der Kirche in Harpen statt. Besonders beliebt war dabei das Stockbrot backen. Dazu wurden zur Gitarrenmusik Lieder gesungen und es wurde schnell deutlich: Hier trifft sich eine Gemeinschaft, die alle Generationen verbindet.

Bochumer Kinder müssen aufs Zelten verzichten

Denn neben jungen und älteren Pfadfinder nahmen auch Eltern und ehemalige Pfadfinder an der Lagerfeuer-Runde teil und stimmten in den Gesang ein. Rund 30 Kinder und Jugendliche haben am Ferienprogramm des Pfadfinderstammes „Anne Frank & Martin Luther King“ in Harpen teilgenommen. „Eigentlich hätten wir in der nächsten Woche unsere Zelte beim Sommerlager in der französischen Normandie aufgeschlagen, aber aufgrund der Corona-Pandemie mussten wir dies leider absagen“, betonte Gruppenleiter Henrik Zeipert.

„Aber wir wollten nach der langen Pause gerade den Jüngeren trotzdem etwas anbieten und haben daher das Sommerlager-Programm an drei Tagen hier in Harpen durchgeführt“. Und das Programm, welches auf dem Apostelplatz, im Bockholt und auf der Pfarrwiese stattfand, hatte einiges zu bieten: Geländespiele, gemeinsames Kochen und Basteln. Nur gezeltet werden konnte noch nicht wieder, aber den Aufbau der Zelte haben die jungen Pfadfinder schon geprobt.

Sommerlager ist im nächsten Jahr geplant

Elias und Damiel sitzen mit ihrer Pfadfinderkluft, die weltweit rund 45 Millionen Pfadfinderinnen und Pfadfinder tragen, am Lagerfeuer. Beide haben schon mal ein „echtes“ Sommerlager miterlebt und freuen sich schon sehr darauf. Doch bevor dies – voraussichtlich im Sommer 2022 – so weit sein wird, erwartet die beiden „Wölflinge“ zunächst vom 24. bis zum 26. September eine Wochenendfahrt ins Sauerland. „Die Kinder und wir sind heiß darauf, dass es wieder gemeinsame Aktionen gibt“, betont Henrik Zeipert.

Trotzdem wird darauf geachtet, dass die Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden. Dies betrifft auch die wieder aufgenommenen Gruppenstunden im Pfarrjugendheim am Apostelplatz. Die Harpener Pfadfinder gehören zum katholischen Pfadfinderverband „Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg“, der im Bochumer Norden auch in Gerthe und Hiltrop mit Pfadfinderstämmen vertreten ist. Unterstützung erhalten die Harpener Georgspfadfinder durch das Pfadfinderförderwerk Bochum-Harpen e.V. und die kath. Kirchengemeinde Hl. Geist, die u.a. die Jugendräume zur Verfügung stellt.

