Fahrradunfall Pedelec-Fahrerin aus Bochum gerät in Schlagloch: Krankenhaus

Bochum. Erneuter Unfall mit einem Pedelec in Bochum: Eine 64-Jährige geriet in ein Schlagloch und und wurde schwer verletzt.

Schon wieder hat sich in Bochum ein schwerer Unfall mit einem Pedelec ereignet.

Laut Polizei fuhr am Montag gegen 15 Uhr eine 64-jährige Bochumerin mit ihrem Fahrrad auf der Rauendahlstraße an der Ruhr Richtung Hattingen. Plötzlich geriet sie kurz nach der Einmündung zur Baaker Straße in ein Schlagloch und stürzte.

Rettungskräfte brachten das Unfallopfer aus Bochum ins Krankenhaus

Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat ermittelt. Die Anzahl an Unfällen mit Elektro-Fahrradfahrern hat in Bochum zuletzt zugenommen.