Unfall Pedelec-Fahrer in Bochum zum Bremsen gezwungen: Verletzt

Bochum. Ein 36-jähriger Pedelec-Fahrer wurde am Dienstag (11.) zu einer Bremsung auf der Königsallee gezwungen. Der Mann verletzte sich beim Sturz.

Zu einem gefährlichen Bremsmanöver genötigt wurde bereits am Dienstag, 11. August, ein 35-jähriger Pedelec-Fahrer auf der Königsallee. Danach kam es zu einer Unfallflucht.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Bochumer gegen 16.45 Uhr, mit seinem Zweirad auf der Königsallee in Richtung Innenstadt. Kurz vor der Einmündung zur Arnikastraße wurde der Mann von einem Pkw überholt. Der Fahrer des Autos setzte an, nach rechts in die Arnikastraße abzubiegen. Der Pedelecfahrer musste stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stürzte er und wurde leicht verletzt. Er wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung behandelt.

Der Pkw, ein schwarze BMW, entfernte sich ohne sich um den Unfall zu kümmern stadteinwärts in Richtung Schauspielhaus. Nähere Informationen zum Fahrzeug oder dem Fahrer sind derzeit noch nicht bekannt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der 0234 909-5216 um Zeugenhinweise.

