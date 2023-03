Verletzt wurde ein 69-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstag in Wattenscheid.

Unfall Pedelec-Fahrer (69) bei einem Unfall in Bochum verletzt

Bochum. Ins Krankenhaus eingeliefert werden musste ein 69-jähriger Pedelec-Fahrer. Bei einem Unfall in Wattenscheid prallte er mit einem Auto zusammen.

Verletzt wurde ein 69-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag, 4. März, in Bochum-Wattenscheid. Wie die Polizei mitteilt fuhr nach aktuellem Ermittlungsstand ein 41-jähriger Autofahrer aus Bochum gegen 12.45 Uhr auf der Straße „Am Beisenkamp“ in Richtung Hamme und wollte auf der Kreuzung zur Moltkestraße/Am Beisenkamp, weiter geradeaus zu fahren.

Mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht

Dort kam es aus bisher ungeklärter Ursache zur Kollision mit einem 69-jährigen Pedelecfahrer aus Herne, der mit seinem Zweirad von der Sommerdellenstraße kommend in die Kreuzung fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der 69-Jährige verletzt und von einer Rettungswagenbesatzung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat klärt nun den genauen Unfallhergang.

