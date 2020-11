Das tut doppelt weh. Erst ist Gerd Krause (68) ein Stück eines Zahnes an seiner Prothese abgebrochen. Und dann winkt die Krankenkasse bei der Kostenübernahme ab. „Ist das richtig so?“, hat der Rentner im Beratungsgespräch bei der Verbraucherzentrale Bochum gefragt.

Gerd Krause ist kein Einzelfall. In Sachen Versicherungsschutz und Kostenübernahme herrscht gerade beim Thema „Zähne“ große Verunsicherung bei Verbrauchern. Ruckzuck waren die am Mittwoch angebotenen kostenlosen Beratungen in der Verbraucherzentrale Bochum vergeben. Die Kunden gaben sich im Beratungsbüro an der Großen Beckstraße die Klinke in die Hand.

Bei großen Behandlungen ist eine Zusatzversicherung ratsam

Christine Heyner kennt sich aus. Die Zahnärztin hat jahrelang in der Kompetenzstelle Zahngesundheit gearbeitet und ist seit 2016 als ehrenamtliche Patientenberaterin im Gesundheitsladen Köln tätig. „Luxus“, sagt sie, „wird von der gesetzlichen Krankenversicherung nicht bezuschusst.“ Dafür gebe es Zahnersatzversicherungen, die mittlerweile auf dem Markt blühten.

Aber auch da herrscht Verunsicherung bei den Kunden. Welche Versicherung ist die richtige, wie viel Geld muss man ausgeben? Das hänge vom Einzelfall ab, so die Expertin. „Wer schlechte Zähne hat und wenn große Behandlungen abzusehen sind, macht eine Zusatzversicherung Sinn.“ Ratsam sei, sich bei der Wahl aus dem großen Angebot verschiedener Versicherer unabhängigen Rat zu holen. Wie es überhaupt wichtig sei, gerade bei größeren Behandlungen „eine zweite Meinung einzuholen. Das ist wie bei einer Knieoperation.“

Zahnärzte müssen Patienten genau aufklären

Die hohen Kosten von Zahnbehandlungen sind immer wieder ein Thema und oft ein Streitpunkt zwischen Patient und Zahnarzt, aber auch zwischen Versicherung und Versicherungsnehmer. „Zahnärzte müssen den Patienten einen Heil- und Kostenplan genau erklären“, sagt die Beraterin. Und: „Patienten müssen aber auch nachfragen, wenn sie etwas nicht verstehen. Viele scheuen sich, das zu tun.“

Nachgefragt werden sollte immer, ob es eine kostengünstige Alternative gebe – eben die Kassenleistung. Als Faustformel gilt: Die gesetzliche Krankenversicherung übernimmt 60 Prozent der Regelversorgung. Wer regelmäßig zum Zahnarzt geht und ein lückenlos geführtes Bonusheft vorweist, bei dem werden 75 Prozent der Regelversorgung bezahlt.

Heil- und Kostenpläne über bis zu 45.000 Euro

Dabei geht es meistens um viel Geld. 3700 Euro sind zum Beispiel bei Gerd Krause fällig. „Ich habe aber auch schon Heil- und Kostenpläne über 45.000 Euro gesehen“, sagt Christine Heyner. Das schrecke Patienten nicht selten ab. Umso wichtiger sei es, sich beraten zu lassen und eine zweite Meinung einzuholen.

Was Patienten beachten sollten Die Verbraucherzentrale rät bei den Kosten für eine Zahnbehandlung dafür, einige wichtige Punkte abzuklopfen. Patienten sollten den Festzuschuss für einen Zahnersatz kennen, den Heil- und Kostenplan prüfen, Steigerungssätze bei privaten Leistungen beachten, eine zweite Meinung einholen, die Bonusregelung der Kassen beachten und im Zweifelsfall auf die Härtefallregelung drängen. Die Härtefallregelung besagt, dass gesetzlich Versicherte mit einem niedrigen Bruttoeinkommen bis zu 1274 Euro statt nur 60 Prozent die kompletten Kosten für die Regelversorgung beim Zahnarzt erstattet bekommen.

So wie Gerd Krause. „Ich habe in der WAZ von der diesmal kostenlosen Beratung bei der Verbraucherzentrale gelesen und mich sofort angemeldet.“ Beraterin Christine Heyner hat ihm attestiert, dass der Heil- und Kostenplan seines Zahnarztes eine gute Behandlung vorsehe und sich die Kosten angesichts der Leistungen im Rahmen hielten. Und richtig sei auch, dass die gesetzliche Krankenversicherung die Kosten für die geplanten Implantate nicht trage. „Aber sie hat mich darauf hingewiesen, dass Teile der Reparatur an der Prothese schon übernommen werden“ so der Bochumer. Daher habe sich die Beratung für ihn auf jeden Fall gelohnt.

