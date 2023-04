Bis die Polizei am Tatort eintraf, konnte der Tatverdächtige von Zeugen festgehalten werden.

Versuchter Raub Passant am frühen Morgen in der Bochumer City überfallen

Bochum. Ein 31-jähriger Bochumer ist nach einem versuchten Straßenraub in der City gefasst worden. Er wollte einem Passanten die Brieftasche entreißen.

Ein 54-jähriger Mann ist in der Bochumer Innenstadt überfallen worden. Der Bottroper war laut Polizei am vergangenen Sonntagmorgen gegen 7.40 Uhr auf der Hans-Böckler-Straße unterwegs, als ihm in Höhe der Hausnummer 10 ein 31-jähriger Bochumer die Brieftasche entreißen wollte. Er wehrte sich und bekam einen Kopfstoß vom Täter. „Dabei wurde er glücklicherweise nicht verletzt“, sagt ein Polizeisprecher.

Zeugen konnten den Angreifer solange festhalten, bis die Polizei eintraf.

Beschuldigter hatte kurz zuvor auch einen anderen Passanten geschlagen

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass er wenige Minuten zuvor auch einen anderen Passanten (38) geschlagen hatte. Da der Tatverdächtige unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an.

