Party in Pink: Bochumer Diskothek wird zum „Barbieland“

Bochum. Das Barbie-Fieber ist ansteckend: Nun steigt in einer Bochumer Diskothek eine Party in Pink. Was die Gäste am Samstag im „Barbieland“ erwartet.

Nun greift auch der Prater in Bochum die Euphorie um den Kinofilm „Barbie“ auf: Am Samstag, 16. September, soll sich die Großraumdiskothek in Hofstede ins „Barbieland“ verwandeln.

„Die Besucher erwartet eine Nacht voller Glamour, Extravaganz und unvergesslicher Erlebnisse“, verheißt Prater-Marketingchef Hendrik Büchten. Pink ist die angesagte Farbe: bei der Dekoration ebenso wie bei einer Barbie-Show in einem überdimensionalen Champagnerglas und in einer Barbie-Fotobox.

„Barbieland“: Leuchtbänder zeigen den Flirtstatus an

Auch die Gäste sollen sich an Barbies Lieblingsfarbe orientieren. Wer in pinkem Outfit oder mit pinken Accessoires kommt, erhält ein Freigetränk („Welcome Shot“). Wer bis 23 Uhr seine High-Heels an der Kasse zeigt, darf sich über zehn Euro Freiverzehr freuen. Derweil zeigen Leuchtbänder den Flirtstatus an: „Pink steht für flirty, Blau signalisiert, dass man nur zum Feiern gekommen ist“, erklärt Hendrik Büchten.

Einlass an der Dorstener Straße 425 ist um 22 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro plus fünf Euro Mindestverzehr. Es gibt keinen Vorverkauf.

Weitere Konzerte von Honk bis Caught in the Act

Der Prater wartet in den nächsten Wochen mit weiteren Sonderveranstaltungen: am 22. September ein Oktoberfest mit Partysänger Honk, am 2. Oktober die Geburtstagsfeier „33 Jahre Prater“ mit der Hermes House Band, am 7. Oktober mit dem polnischen Topstar Kizo, am 13. Oktober mit dem Rapper Jazeek, am 21. Oktober mit Alcazar („Crying at the Discotheque“), am 31. Oktober mit der traditionellen Halloween-Party und am 11. November mit der einstigen Boyband Caught in the Act.

