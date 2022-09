Parkplatzwächter (79) in Bochum überfallen: Täter unbekannt

Bochum. Am helllichten Tag haben drei Räuber in der Innenstadt von Bochum einen Parkplatzwächter überfallen. Sie drohten mit einer Waffe.

Drei bewaffnete Männer haben versucht, in Bochum einen Parkplatzwächter zu überfallen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stürmten die Unbekannten am vergangenen Mittwoch gegen 15.30 Uhr in das Kassenhäuschen des 79 Jahre alten Mannes auf dem gebührenpflichtigen Parkplatz an der Rechener Straße 5 zwischen Hauptbahnhof und Bermuda-Dreieck.

Alle drei Räuber rannten nach erfolglosem Überfall davon

Sie drohten mit einem Messer mit schwarzer Klinge und forderten Bargeld. Als das erfolglos war, durchsuchten die Täter den Mann nach seinem Autoschlüssel. Auch dies scheiterte. Danach rannten alle drei in unterschiedliche Richtungen davon.

Eine Täterbeschreibung wurde nicht bekannt. Hinweise ans Innenstadtkommissariat (KK 31): 0234 909 8105 oder -4441 (Kriminalwache).

