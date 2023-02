Parkplatz derzeit öffentlich nutzbar hinter Ex-Wortmann

Bochum-Linden. Edeka will ins ehemalige Kaufhaus Wortmann in Bochum-Linden einziehen. Der Zeitpunkt ist unklar. Stellplätze sind erst einmal freigegeben

Hinter dem ehemaligen Kaufhaus Wortmann in Linden kann wieder geparkt werden. Und das nutzen auch viele Autofahrer angesichts der angespannten Parksituation an der Hattinger Straße in Linden gerne aus, zumal die Stellplätze dort derzeit kostenlos nutzbar sind.

Edeka seit Jahren ein Thema in Bochum-Linden

In den ehemaligen Kaufhaus-Standort will bekanntlich schon seit Jahren Edeka nach einem großen Umbau einziehen. Passiert ist bisher nichts, aber bald soll es damit wohl losgehen. Den einst städtischen Parkplatz hat die Kommune an den Konzern verkauft. „Der Parkplatz ist seit 2019 im Besitz von Edeka. Er war wegen Bergbau-Sanierungsmaßnahmen gesperrt. Diese sind nun abgeschlossen. Edeka hat zugesichert, den Parkplatz auch während der Umbauarbeiten zumindest teilweise der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen“, so Stadtsprecher Peter van Dyk am Montag auf WAZ-Nachfrage.

In den sozialen Medien wird derzeit diskutiert, ob der Parkplatz lediglich bis Rosenmontag, wenn der große Umzug durch Linden startet, freigegeben ist. Nun ist die Parkfläche erstmal wohl freigegeben, bis Edeka die Fläche wegen der anstehenden Umbauarbeiten nutzen muss. Was ja auch für den dortigen Einzelhandel förderlich ist. „Aus Gesprächen mit Edeka werde ich Anfang kommender Woche Näheres erfahren, wie es dort mit dem Umbau und Einzug weitergehen wird“, so Südwest-Bezirksbürgermeister Marc Gräf zur künftigen Planung an diesem Standort.

Gespräche mit Edeka zum Umbau in Bochum-Linden

Edeka sagte auf Nachfrage dieser Redaktion zum Umbau/Einzug am Montag lediglich: „Wir befinden uns aktuell noch in Gesprächen und können daher zum jetzigen Zeitpunkt keine Details zur Zeitplanung benennen“, so Sprecherin Kerstin Holla zum künftigen Standort Hattinger Straße 774-776.

In dem Zusammenhang sind Änderungen im öffentlichen Verkehrsraum nötig, was 2021 Thema war in der Bezirksvertretung Südwest und im Ausschuss für Mobilität und Infrastruktur war. Der Edeka-Markt in Linden soll ebenerdig von der Hattinger Straße zu erreichen sein. Die Anlieferung sowie die erforderlichen Stellplätze sollen sich auf der rückwärtigen Seite des Gebäudes befinden und über den bestehenden Parkplatz von der Hasenwinkeler Straße erschlossen werden.

Parkplatz in Bochum-Linden ist erstmal geöffnet

Für das Vorhaben wurde ein Bauantrag eingereicht. Die Umsetzung der öffentlichen Straßenbaumaßnahme ist von der Umsetzung der privaten Hochbaumaßnahme abhängig. Die Bauzeit für den Straßenbau soll schätzungsweise einen Monat betragen.

Kein Halteverbot gilt mehr auf den beiden Parkdecks hinter dem Ex-Kaufhaus Wortmann in Bochum-Linden; das Schild ist überholt. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Für die notwendige Erschließung des Grundstücks hatten sich aus der Planung des externen Ingenieurbüros Änderungen ergeben, die sich auf den öffentlichen Verkehrsraum erstrecken.

Der Bestandsquerschnitt der Parkplatz-Zufahrt zeichnet sich durch eine gepflasterte Fahrbahn mit einem einseitigen Gehweg aus. Die Lage der Fahrbahnränder soll an die zukünftigen Erfordernisse, die sich aus dem Schleppkurven-Nachweis für den Sattelzug ergeben, angepasst werden. Die Zufahrt soll im Einmündungsbereich aufgeweitet werden, sodass sowohl die Fahrbahn als auch der einseitig verlaufende Gehweg verbreitert werden.

Besonders stabile Asphaltdecke

Die Fahrbahn soll dann eine Mindestbreite von fünf Metern aufweisen, der Gehweg eine Breite von ca. 1,70 Meter. Am südöstlichen Fahrbahnrand soll ein rund 50 cm breites Schrammbord verbleiben. Die Fahrbahn soll eine sehr stabile Asphaltdecke erhalten, um den höheren Belastungen durch den Lieferverkehr besser standhalten zu können. Bei der Parkplatzfläche soll ein Teil auch weiterhin öffentlich nutzbar bleiben.

Kosten von insgesamt rund 1,4 Millionen Euro – Zufahrt Hasenwinkeler Straße 64.000 Euro, Stellplatzanlage (Ausbau) 470.000 Euro, Stellplatzanlage (Sicherungsmaßnahmen, Sanierung von Böden und Bergschäden) 873.000 Euro – werden laut Verwaltung komplett vom Ausbauträger übernommen, dafür wurde eine entsprechende Ausbauvereinbarung mit der Stadt Bochum geschlossen.

