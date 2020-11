Seit zwei Monaten ist in Bochum digitales Parken möglich. Das Angebot des Betreibers „Park now“ hat auch Eduard Hoffmann begeistert, der Wattenscheider ist längst registrierter Kunde und App-Nutzer. Allerdings. „Die App funktioniert nicht mit IPhone IOS 14.1.“, sagt er. Und das nerve.

Zu gerne würde der Rentner den neuen Parkservice nutzen. Der besteht nicht nur in der Möglichkeit des bargeldlosen Parkens. App-Nutzer können auch auch ohne Ticket parken, die Rechnung kommt monatlich nach Hause. Und schon bald soll auch die digitale Parkplatzsuche möglich sein. „Ich finde es sehr gut, dass man in Bochum per App bezahlen kann und demnächst auch die Parkhaus-Kennzeichenerkennung folgt“, so Hoffmann.

Aktualisierung dauert zwei Wochen

Wenn da nicht dieses Hindernis mit dem Iphone-Betriebssystem wäre: „Ich bin bereits registriert, komme aber nur bis zur Länderauswahl Deutschland und kann die AGBs nicht akzeptieren, weil die App nicht will“, sagt er. Das Problem sei nicht neu. Immer wenn Apple ein Update mache, wie etwa von 14.01 auf 14.1., funktioniere die App nicht. „Park now benötigt bis zu zwei Wochen, um die App anzupassen.“ Das habe ihm ein Mitarbeiter an der Hotline gesagt. Aus Sicht des Wattenscheiders ein Unding. „Damit hat sich der Anbieter technisch disqualifiziert.“

Tatsächlich weiß das Unternehmen von den Schwierigkeiten. „Dieser Fall wurde unserem Kundenservice gemeldet und wird bereits bearbeitet. Das Problem wird so schnell wie möglich behoben“ sagt Sprecherin Vita Seyfarth. Der hiesige Betreiber, die Bochum Wirtschaftsentwicklung (Bowe), sagt: „Es ist natürlich auch in unserem Interesse, wenn solche Probleme so schnell wie möglich gelöst werden. Wir stehen im Austausch mit Park now“, so Bowe-Sprecher Sven Frohwein.

Im übrigen laufe das Geschäft in Bochum gut an. „Seit dem Start der Park-now-App am 7. September können wir einen rapiden Anstieg der Nutzer und Transaktionen beobachten“ so Firmensprecherin Seyfarth. Die eingesammelten Parkgebühren wachsen jede Woche um etwa 40 Prozent. Nach weniger als zwei Monaten gebe es bereits vierstellige Nutzerzahlen.

Überdurchschnittliches Wachstum

Auch im Vergleich zu anderen Städten in der Region verzeichne das Unternehmen ein überdurchschnittliches Wachstum. 135 der neuen Parkautomaten, an denen von der Münze bis zur App jede Bezahlmöglichkeit angeboten wird, sind nach Auskunft des Betreibers bereits aufgestellt. 80 weitere sollen noch hinzukommen.

