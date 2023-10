Parken in Bochum: Hunderte von Parkplätzen in der ganzen Innenstadt stehen zur Verfügung.

Parken Parken in Bochum: So ist das Angebot in der Innenstadt

Bochum. In den Bochumer und Wattenscheider Innenstädten gibt es diverse Parkhäuser. Viele davon bieten Hunderten von Autos Platz. Eine Übersicht.

Wer die Innenstadt in Bochum oder Wattenscheid mit dem Auto besucht, braucht zwangsläufig einen Parkplatz. Das ist oft gar nicht so leicht, gerade weil die Übersicht über die Parkplätze und Parkhäuser fehlt. Wir haben eine Auswahl an Parkflächen in den beiden Innenstädten zusammengestellt

Parkhäuser in der Bochumer Innenstadt

P1 Husemannplatz

Den Anfang macht das Parkhaus P1 am Husemannplatz. Zu finden ist es zwischen der Fußgängerzone Kortumstraße und der Junggesellenstraße. Letzte Sanierungen stammen noch aus dem Jahr 2022.

Adresse: Viktoriastraße 23, 44787 Bochum

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 6.30 bis 0 Uhr, Freitag und Samstag bis 2 Uhr, Sonn- und Feiertage von 10 bis 0 Uhr

Preise: 1,60 Euro pro Stunde, 14,40 Euro im Tagestarif

Parkplätze: 475, 79 Frauenparkplätze, elf für E-Autos, zwei Behindertenparkplätze

Einfahrtshöhe: zwei Meter

Besonderheiten: Unterirdischer Verbund mit dem Parkhaus P2 Dr.-Ruer-Platz und Parkhaus Husemann-Karree, Smart Parken mit Kennzeichen-Scan ist möglich

Bochum: Mitten auf dem Dr.-Ruer-Platz ist der Eingang zum Parkhaus P2 Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

P2 Dr.-Ruer-Platz

In unmittelbarer Nähe von P1, gibt es das Parkhaus P2 am Dr.-Ruer-Platz. Zwar gibt es hier etwas weniger Parkplätze, aber immer noch fast 400 Stück. Außerdem ist das Parkhaus die älteste Tiefgarage Deutschlands.

Adresse: Luisenstraße 9, 44787 Bochum

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 6.30 bis 0 Uhr, Freitag und Samstag bis 2 Uhr, Sonn- und Feiertage von 10 bis 12 Uhr

Preise: 1,60 Euro pro Stunde, 14,40 Euro im Tagestarif

Parkplätze: 375, 60 Frauenparkplätze, acht für E-Autos, drei Behindertenparkplätze

Einfahrtshöhe: zwei Meter

Besonderheiten: Unterirdischer Verbund mit dem Parkhaus P1 Husemannplatz und PH Husemann Karree, Smart Parken mit Kennzeichen-Scan ist möglich

P3 Rathaus (BVZ)

Etwas weiter im Norden der Innenstadt und in der Nähe zum Rathaus, liegt das Parkhaus P3. Auch hier warten mehr als 400 Parkplätze und davon sind sogar mehr als ein Viertel Frauenparkplätze.

Adresse: Westring 26A

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 6 bis 23 Uhr, Samstag von 8 bis 23 Uhr, an Sonn- und Feiertagen ist geschlossen

Preise: 1,60 Euro pro Stunde, 14,40 Euro im Tagestarif

Parkplätze: 422, 164 Frauenparkplätze, fünf Behindertenparkplätze, neun für E-Autos

Einfahrtshöhe: 1,80 Meter / 2,50 Meter

Besonderheiten: Direkter Zugang zur Stadtverwaltung, Stadtbücherei und zur Volkshochschule, Smart Parken mit Kennzeichen-Scan ist möglich

Im Bochumer Parkhaus P5 an der Brückstraße finden hunderte von Fahrzeuge einen Stellplatz. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

P5 Brückstraße

So richtig viele Parkplätze bietet das Parkhaus P5 an der Brückstraße in der Bochumer Innenstadt. Anders als in anderen Parkhäusern, gibt es hier keine einzeln ausgewiesenen Frauenparkplätze.

Adresse: Brückstraße 5-11, 44787 Bochum

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 6 bis 0 Uhr, Freitag und Samstag bis 2 Uhr, an Sonn- und Feiertagen ist geschlossen.

Preise: 1,60 Euro pro Stunde, 14,40 Euro im Tagestarif

Parkplätze: 700, zwei für E-Autos, vier Behindertenparkplätze

Einfahrtshöhe: zwei Meter

Besonderheiten: Smart Parken mit Kennzeichen-Scan ist möglich

P6 Hauptbahnhof (Buddenbergplatz)

Der Hauptbahnhof in Bochum ist einer der wichtigsten Knotenpunkte für die Reise nach Bochum und aus der Stadt heraus. Deswegen gibt es auch dort ein Parkhaus, nämlich P6. Auch hier sind rund ein Viertel der Parkplätze ausgewiesene Frauenparkplätze.

Adresse: Ferdinandstraße 13, 44787 Bochum

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 6 bis 1 Uhr, Samstag bis 2 Uhr, Sonn- und Feiertage von 7 bis 0 Uhr

Preise: 1,60 Euro pro Stunde, 14,40 Euro im Tagestarif, erste halbe Stunde 80 Cent

Parkplätze: 480, 111 Frauenparkplätze, zwölf Behindertenparkplätze, sechs für E-Autos

Einfahrtshöhe: zwei Meter

Besonderheiten: Parkebene „24h“ für flexible Parkzeiten

Das Parkhaus P8 steht direkt am bekannten Bermudadreieck in Bochum. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

P8 Konrad-Adenauer-Platz/Bermudadreieck

Parken geht aber nicht nur innerhalb des Bochumer Innenstadtrings, sondern auch am Bermudadreieck. Im Parkhaus P8 gibt es über 500 Parkplätze, die direkten Zugang zu Bochums Ausgeh-Hotspot ermöglichen.

Adresse: Konrad-Adenauer-Platz, 44787 Bochum

Öffnungszeiten: An allen Tagen durchgängig geöffnet

Preise: 1,60 Euro pro Stunde, 14,40 Euro im Tagestarif

Parkplätze: 543, drei Behindertenparkplätze, 30 Motorrad-Parkplätze, sechs für E-Autos

Einfahrtshöhe: zwei Meter

Besonderheiten: Sonderparkbereich für Motorräder, die oberste Parkebene von P8 ist der Parkplatz Kreuzstraße (Zufahrt vom und zum Parkhaus wird um 22 Uhr geschlossen, es gelten die gleichen Bedingungen), Smart Parken mit Kennzeichen-Scan ist möglich

Parken in Bochum: Die Zufahrt zum Parkhaus Massenbergstraße und Bochumer Fenster ist kaum zu übersehen. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Parkhaus Massenbergstraße

Wer über die Wittener Straße in die Innenstadt reinfährt, für den kann auch das Parkhaus Massenbergstraße eine Alternative sein. Zuletzt wurde bis Juni 2023 dort noch saniert.

Adresse: Massenbergstraße 15-17, 44787 Bochum

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 6.30 bis 0 Uhr, Freitag und Samstag bis 2 Uhr, Sonn- und Feiertage von 10 bis 0 Uhr

Preise: 1,60 Euro pro Stunde, 14,40 Euro im Tagestarif

Parkplätze: 85, ein Behindertenparkplatz, fünf für E-Autos

Einfahrtshöhe: zwei Meter

Besonderheiten: Unterirdischer Verbund mit den Parkhäusern P1 Husemannplatz, P2 Dr.-Ruer-Platz, Bochumer Fenster und Husemann Karree, Smart Parken mit Kennzeichen-Scan ist möglich

Parkhaus Bochumer Fenster

Über die Einfahrt an der Massenbergstraße erreichen Sie auch das Parkhaus am Bochumer Fenster. Hier gibt es fast 250 Stellplätze zum Abstellen des Autos oder Motorrads.

Adresse: Massenbergstraße 15-17, 44787 Bochum

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 6.30 bis 0 Uhr, Freitag und Samstag bis 2 Uhr, Sonn- und Feiertage von 10 bis 0 Uhr

Preise: 1,60 Euro pro Stunde, 14,40 Euro im Tagestarif

Parkplätze: 240, elf Frauenparkplätze, fünf Behindertenparkplätze

Einfahrtshöhe: zwei Meter

Besonderheiten: unterirdische Verbindung zu den Parkhäusern Massenbergstraße, P1 Husemannplatz, P2 Dr.-Ruer-Platz und Husemann Karree, Smart Parken mit Kennzeichen-Scan ist möglich

Das Parkhaus am Stadionring ist auch gleichzeitig der Besucherparkplatz für alle Gäste von Starlight Express in Bochum. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Parkhaus Stadionring

Das größte Parkhaus der Liste, aber auch etwas weiter von der Innenstadt entfernt, ist das Parkhaus am Stadionring. Dafür ist der Weg zum Ruhrcongress, dem Ruhrstadion des VfL Bochum, dem St. Josef-Hospital und Starlight Express sehr kurz.

Adresse: Stadionring 26, 44791 Bochum

Öffnungszeiten: an allen Tagen durchgängig geöffnet

Preise: der 24-Stunden-Tarif liegt bei vier Euro, Bedarfsparkplatz P3 kostet zehn Euro, Vorkasse möglich

Parkplätze: 2000, 17 Behindertenparkplätze, sechs für E-Autos

Einfahrtshöhe: zwei Meter / unbegrenzt

Besonderheiten: Handkassierung bei Heimspielen des VfL Bochum, Smart Parken mit Kennzeichen-Scan ist möglich, gemeinsam verwaltet mit dem Parkplatz Stadionring (selbe Bedingungen)

Diese Parkhäuser öffnen ab Ende Oktober:

P7 Kurt-Schumacher-Platz mit 432 Stellplätzen

Parkhaus Husemann-Karre mit 510 Stellplätzen

Weitere Parkhäuser in der Innenstadt

Neben den genannten Parkhäusern in Bochum, gibt es noch zwei weitere in der Jahrhunderthalle und am Schauspielhaus. Diese haben aber nur zu gleichzeitig stattfindenden Veranstaltungen vor Ort geöffnet und liegen deswegen außerhalb der normalen Öffnungszeiten der Bochumer Parkhäuser. Weitere Infos dazu gibt es auf der Webseite von Parken in Bochum.

Parkplätze in der Bochumer Innenstadt

Parkplatz am Justizzentrum

Neben den Parkhäusern in der Innenstadt, gibt es auch klassische Parkplatzflächen. Eines davon ist am Justizzentrum, wo das Bochumer Land- und Amtsgericht beheimatet sind.

Adresse: Josef-Neuberger-Straße, 44787 Bochum

Öffnungszeiten: an allen Tagen durchgängig geöffnet

Preise: Normaltarif sind fünf Euro, 24-Stunden-Parkticket kann gekauft werden (nur bargeldlos)

Parkplätze: 200

Besonderheiten: Der Parkplatz steht nur noch Kurzparkern (Tageskunden) zur Verfügung

Gerade bei Heimspielen des VfL Bochum ist der Parkplatz an der Castroper Straße sehr beliebt. Foto: MATTHIAS GRABEN / FUNKE Foto Services

Parkplatz an der Castroper Straße (Kirmesplatz)

Etwas weiter außerhalb, liegt der Parkplatz an der Castroper Straße. Zwar ist es von hier auch noch ein Stück bis in die Innenstadt, aber sind der Ruhrcongress, das Planetarium und das Ruhrstadion des VfL Bochum leicht erreichbar.

Adresse: Gersteinring 52, 44791 Bochum

Öffnungszeiten: an allen Tagen durchgängig geöffnet

Preise: Pkw vier Euro pro Tag, Busse zehn Euro pro Tag, Preise für Dauerparker und während Veranstaltungen im Ruhrstadion weichen ab, nur Zahlung mit Bargeld möglich

Parkplätze: 660

Parken in Wattenscheid

Parkhaus Alter Markt in Wattenscheid

Die Möglichkeit das Auto abzustellen, bietet auch die Wattenscheider Innenstadt. Das Parkhaus am Alten Markt verfügt über fast 250 Stellplätze.

Adresse: An der Papenburg 9, 44866 Bochum

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 7 bis 20 Uhr, Samstag von 8 bis 17 Uhr, an Sonn- und Feiertagen ist geschlossen

Preise: ein Euro pro Stunde, Tagestarif sind neun Euro

Parkplätze: 241, 15 Frauenparkplätze, vier Behindertenparkplätze, zwei für E-Autos

Einfahrtshöhe: 1,95 Meter

Parkhäuser in Bochum: Auch im Wattenscheider Gertrudiscenter gibt es mittlerweile den Kennzeichen-Scan an der Schranke. Foto: Sabine Michalak / FUNKE Foto Services

Parkhaus Gertrudiscenter

Auch im Wattenscheider Gertrudiscenter gibt es ein eigenes Parkhaus. Hier können mehrere hundert Fahrzeuge parken. Von hier sind Sie direkt in der Wattenscheider Innenstadt.

Adresse: Alter Markt 1, 44866 Bochum

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 6 bis 22 Uhr, an Sonntagen ist geschlossen

Preise: 90 Minuten sind frei, bis zwei Stunden sind es einen Euro für Kartenzahler und 1,50 Euro für Barzahler. Kartenzahlung ist günstiger als Barzahlung, Tagestarif sind zwei Euro für Karten- und drei Euro für Barzahler

Parkplätze: 600

Besonderheiten: keine Parktickets/Kennzeichen wird bei Einfahrt gescannt, Zahlung per App möglich

