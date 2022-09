Sternenwiese Park in Bochum verwandelt sich wieder in eine Sternenwiese

Bochum-Altenbochum. Zur Sternenwiese soll bald wieder der Goerdtpark in Bochum-Altenbochum werden. Nach zwei Jahren Corona-Pause laden die Stadtteilfreunde ein.

Bald soll es wieder soweit sein: Dann soll der Goerdtpark in Bochum-Altenbochum wieder hell erleuchten. Die Stadtteilfreunde Altenbochum, die aus der Werbegemeinschaft hervorgingen, laden am Freitag, 23. September, wieder auf die Sternenwiese ein. Viele der Sterne, die in der Vorweihnachtszeit vor vielen Häusern und Geschäften hängen, dienen dann als romantische Lichtquelle auf der großen Wiese.

Park in Bochum verwandelt sich wieder in eine Sternenwiese

In der Zeit von 19 bis 22 Uhr sollen sich die Altenbochumer wieder in diesem netten, entspannten Rahmen treffen können. Die Veranstaltung kam in den Jahren vor Corona immer gut an. „Für Speis’ und Trank ist gesorgt“, sagt Vicky Weber, die erste Vorsitzende der Stadtteilfreunde, die sich über eine kleine Spende der Besucher freuen. Auch Musik soll es geben.

Nach der Corona-Zwangspause steht einer Wiederauflage nun nichts mehr im Wege. Es sei denn, es regnet. Das Wetter hatte den Stadtteilfreunden auch schonmal einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum