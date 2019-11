Bochum. Gefragt sind die Gutscheinpässe für den Bochumer Weihnachtsmarkt und das Bermudadreieck. Für den Festmarkt geht der Vorrat zu Ende.

Pässe für Bochumer Festmarkt und Bermudadreieck sind beliebt

Der Weihnachtspass der Bochum Marketing GmbH ist auch in diesem Jahr ein Renner. Derweil wirbt das Bermudadreieck für seinen „Bermudapass“, der nach dem erfolgreichen Start im Vorjahr neu aufgelegt wird.

Auf 5000 Exemplare hat BO-Marketing seine Rabattpässe für den am Donnerstag (21.) beginnenden Weihnachtsmarkt limitiert. Zum Verkaufsstart am vergangenen Samstag bildeten sich vor der Tourist-Info an der Huestraße sowie in der Mayerschen Buchhandlung und im Acora-Hotel als weitere Verkaufsstellen lange Schlangen. Die Kontingente in der Buchhandlung und im Hotel sind inzwischen vergriffen. In der Tourist-Info (Huestraße 21-23) sind aber noch rund 200 Pässe erhältlich, hieß es am Montagnachmittag. Für neun Euro bieten die Hefte einen Warenwert von mehr als 100 Euro.

„Bermudapass“ bietet Vergünstigungen

Gut angelaufen sei 2019 auch der „Bermudapass“, berichtet Ronald Gottwald, Vorstandsmitglied der ISG Bermudadreieck. Auch mit der Neuauflage können sich die Käufer vielfältige Vorteile sichern, zum Beispiel das Tucholsky-Frühstück, den Bochum-Teller im Bratwursthaus oder einen Kino-Besuch zum halben Preis. 27 Betriebe machen mit. Die Rabatte summieren sich laut ISG auf mehr als 500 Euro.

Das Gutscheinbuch kostet 15 Euro und ist ab 1. Januar 2020 für 14 Monate gültig. Die Auflage ist ebenfalls auf 5000 Stück begrenzt. Bestellt werden kann der Pass auf www.bermudapass.de. Hier sind auch alle Teilnehmer und Verkaufsstellen aufgelistet.