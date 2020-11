Pädagogen in Bochum geben kreative Tipps für den Lockdown

Das Vereinsleben in Bochum liegt lahm. Die Kinos, Fitnessstudios, Theater und vieles mehr ist dicht. Jeder Bürger ist dazu aufgerufen, möglichst oft zu Hause zu bleiben. Das kann für Familien mit Kindern in der Corona-Pandemie zur Zerreißprobe werden.

Für fröhliche lange Nachmittage und Abende haben wird eine Kindergartenleiterin, eine Grundschullehrerin und den Leiter eines Stadtteil- und Freizeitzentrums um Tipps gebeten. Das Ergebnis ist eine Palette voller Inspirationen, um gemeinsam als Familie gut durch den Lockdown zu kommen.

Corinna Langner: Knete selber machen und viel Bewegung an der frischen Luft

Corinna Langner (47), Leiterin der Awo-Kita am Waldring, gibt Tipps für fröhliche Nachmittage. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

„Für Kinder ist es ein großer Spaß, Knete selbst zu machen. Es ist ganz einfach und die Kinder spielen am Ende lieber mit der selbst gemachten Knete als mit der gekauften.

Das Rezept: 4 Tassen Mehl, 1 bis 2 Tassen Salz, 1 Tasse heißes Wasser, circa 2-3 EL Speiseöl. Zuerst Salz und Mehl in einer Schüssel vermischen. Dann kommen das heiße Wasser und das Öl dazu. Das Ganze lässt sich mit dem Handrührgerät vermengen, aber auch mit den Händen glatt kneten.

Tilda (4) hat mit der selbst gemachten Knete sogleich eine Pizza kreiert Foto: Nadja Juskowiak

Um die Knete einzufärben, kann portionsweise Lebensmittelfarbe eingeknetet werden. Es lässt sich zum Beispiel auch Glitzerstaub verarbeiten. Zum Färben mit den Händen sollten Handschuhe getragen und eine Unterlage verwendet werden.

Womit wir hier in der Kita am Waldring auch sehr gute Erfahrungen machen, ist unser Spielzeug-Macht-Ferien-Tag. Dazu hängen wir die Spielsachen mit Decken ab und die Kinder spielen den ganzen Tag mit allem, was sie sonst finden. Es ist toll zu sehen, welche Fantasie sie entwickeln und was aus Kartons, Decken oder Klopapierrollen alles entstehen kann wie Roboter, Flugzeuge oder Schiffe. Aus Socken und Kochlöffeln werden dann verschiedene Puppen, um Theater zu spielen. Die Kinder geben uns Impulse, die wir aufgreifen und mit ihnen umsetzen.

Für Bewegung an der frischen Luft schlage ich einen Bewegungsparcours vor, den die Kinder mit Fahrzeugen meistern. Ein Zebrastreifen mit Kreide oder eine Slalomstrecke ist schnell gemacht. Nachdem die Eltern das einmal angeleitet haben, bauen sich die Kinder ihre Hindernisrouten auch selbst.“

Wera Tampier: Ein Vogelfutterhäuschen als Projekt für die ganze Familie

Wera Tampier (50), Grundschullehrerin in der Schule im Kirchviertel, empfiehlt als Projekt für die ganze Familie den Bau eines Vogelfutterhäuschens. Foto: Nadja Juskowiak

„Als Kreatividee für ein gemeinsames Projekt in der Familie empfehle ich den Bau eines Vogelfutterhäuschens mit Hilfe eines Bausatzes. Die Kinder haben Spaß beim Zusammenbauen und Anmalen. Das Vogelfutterhaus ist auch langfristig interessant, weil die ganze Familie die Vögel beobachten und bestimmen kann. Um die Vögel ganz nah heranzuholen, hatten wir auch ein Fernglas.

Wer nicht soviel Zeit hat, kann alternativ einen Futterzapfen herstellen. Dazu gibt es schöne Anleitungen im Internet. (zum Beispiel hier: www.wir-leben-nachhaltig.at/aktuell/futterzapfen-basteln /).

Denkbar einfach ist es, sich mit Spiel- und Bewegungsliedern gemeinsam zu amüsieren. Es gibt viele tolle Sachen zum Beispiel von den Jungen Dichtern und Denkern. Noch einfacher ist ein schönes Würfelspiel. Dabei steht jedes Würfelbild für eine Bewegung wie Hampelmann, Rumpfbeuge, Kniebeuge, Schulter kreisen oder auf einem Bein hüpfen. Die Kinder lernen so die Würfelbilder, trainieren ihr Gedächtnis und bewegen sich. Mit Musik macht es noch mehr Spaß.“

Stefan Kreggenfeld: Gemeinsam mit den Jugendlichen Tanzen oder Online gehen

Stefan Kreggenfeld (58), Leiter des Freizeit- und Stadtteilzentrums U27, empfiehlt Eltern, sich mit den Interessen ihrer jugendlichen Kinder zu beschäftigen. Online-Spiele oder ein Tik-Tok-Tanz könnten auch Älteren Spaß machen. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

„Erst einmal ist es mir wichtig zu sagen, dass die städtischen Jugendfreizeithäuser und auch der Abenteuerspielplatz in Wattenscheid geöffnet sind. Wir sind da – auch für die Sorgen und Nöte der Kinder und Jugendlichen. Aktuell lassen wir im U27 in zwei Zeitfenstern jeweils acht Kinder oder Jugendliche herein.

Freitag bieten wir von 16 bis 18 Uhr einen Upcycling-Kurs an, um mit Textilien zu arbeiten. Wir haben extra Nähmaschinen angeschafft. Interessierte können sich weiterhin anmelden. (Kontakt U27: Hegelstraße 32 in Gerthe, Telefon: 0234/87870)

Was wir Eltern gerne mitgeben ist, dass sie mit ihren Teenies im Gespräch bleiben sollten und sie sich auch mal mit ihren Interessen beschäftigen, zum Beispiel einen Tik-Tok-Tanz gemeinsam zu machen oder sich ein Online-Spiel erklären lassen. Was immer geht, sind: Escape-Room-Spiele. Es gibt Boxen, die zu Hause gespielt werden können, bei denen das Team gemeinsam ein Rätsel löst.

Generell sind Detektiv – und Rätselspiele beliebt. Eine ganz einfach Variante ist es, zehn oder mehr Gegenstände auf den Tisch zu legen. Ein Mitspieler muss den Raum verlassen, während einzelne Teile vom Tisch verschwinden. Der Rückkehrer muss dann herausfinden, was fehlt. Auch ein Waldspaziergang kann für die ganze Familie bereichernd sein, sogar bei Regen, wenn die Kinder oder auch die Eltern mit ihnen gemeinsam durch Pfützen springen.

