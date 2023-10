Outdoor-Waschmaschine: „Stopf ich da meine ‘Schlüppi’ rein?“

Die Outdoor-Waschmaschinen (und -trockner) am Hannibal-Center in Bochum.

Bochum. Am Hannibal-Center in Bochum stehen neben der Waschanlage seit Neustem auch Waschmaschinen und Trockner. Das steckt dahinter und so kommt das an.

Der Einkaufswagen mit dem Wocheneinkauf rattert durch die Globus-Filiale, das Familienauto rauscht durch die Waschanlage am Hannibal-Center in Bochum, und währenddessen landet der Satz dreckig-müffelnder Fußballtrikots in der Waschmaschine direkt daneben. Moment: Eine Outdoor-Waschmaschine direkt auf dem Parkplatz?

Seit wenigen Wochen stehen am Hannibal-Center direkt an der Auto-Waschanlage „Primwash“ drei Waschmaschinen und Trockner. Eine Waschladung – bis zu 20 Kilogramm Wäsche – kostet zwischen vier und zwölf Euro. Kundinnen und Kunden bezahlen bar, mit Karte oder via Google-/Apple-Pay.

Outdoor-Waschmaschine am Hannibalcenter in Bochum: So funktioniert es

Knapp 150 Outdoor-Waschstationen gibt es in Deutschland – neben Bochum zum Beispiel auch in Mönchengladbach, Essen, Gelsenkirchen und Dortmund. „Die Wäsche ist innerhalb von 30 bis 45 Minuten gewaschen und getrocknet. Außerdem bieten wir Waschtrommeln mit größerem Fassungsvermögen an“, sagt Betreiber Daniel Meisen. Waschpulver braucht man nicht mitzubringen – das zieht der Automat sich für jeden Waschvorgang selbst. Auch eine hypoallergene Variante steht zur Verfügung.

Julian Cooper und Daniel Meisen (v.li.) vor der Outdoor-Waschanlage am Hannibal-Center in Bochum. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Aber wer möchte seine Wäsche auf einem Parkplatz waschen? Im sozialen Netzwerk Facebook sind die Nutzerinnen und Nutzer geteilter Meinung. „Wie geil ist das denn bitte. Ich finde die Idee echt super“ oder „Super Idee. So kann ich meine Bettwäsche problemlos waschen und trocknen. Ohne einen teuren Parkplatz in Anspruch nehmen zu müssen“, heißt es auf der einen Seite.

Andere Nutzerinnen berichten: „Echt praktisch, wenn man große Decken hat, die man nicht mal eben in die Waschmaschine packen kann, oder in der Reinigung Unmengen an Geld bezahlt“ oder „endlich muss ich für große Sachen nicht mehr mit der Bahn in die City fahren, sondern kann meine Wäsche zwischendurch in der Nachbarschaft waschen.“

Unterwäsche öffentlich waschen? Bochumerin zeigt sich skeptisch

Manche zeigen sich skeptischer. So meint beispielsweise eine Bochumerin: „Finde ich etwas peinlich, ich stopf’ da vor allen Augen meine Schlüppi rein“ oder „Tierhaardecken?? Und danach Bettwäsche da hinein.“

Der Betreiber der Outdoor-Waschmaschine hält die Zielgruppe für riesig: vom Fußballspieler, der einen ganzen Satz Trikots mitbringt, bis zum Familienvater, der die komplette Wochenwäsche reinigt. Bislang habe man noch keinen Standort wieder abziehen müssen, alle seien wirtschaftlich. „Selbstbedienungs-Automaten sind die Zukunft“, lautet Meisens Fazit.

Er verspricht: „Die Maschine arbeitet anti-allergen und desinfiziert sich selbst.“ Es blieben keine Rückstände von der vorherigen Wäsche in der Trommel. Die Größe der Maschinen eigne sich prima für Topper, Vorhänge, Teppich, Pferdedecken oder Hundekörbchen“, sagt Meisen.

Andere Länder sind in ihrer „Automaten-Kultur“ bereits deutlich weiter

Nach Bochum kommt die Outdoor-Waschstation allerdings vergleichsweise spät: Bereits in 22 Ländern ist die „ME Group“ mit ihren Automaten vertreten. In Frankreich, Irland, der Niederlande oder Japan gehören die Maschinen zum Straßenbild. „Deutschland wurde bislang stiefmütterlich behandelt, weil die Kunden hier – im Gegensatz zu beispielsweise Japan – vergleichbare Angebote nicht so gut angenommen haben“, sagt Daniel Meisen.

„Wir haben in Frankreich bereits rund 7000 Standorte und stehen an fast jeder Raststätte und Tankstelle. Das ist auch hier unser Ziel“, sagt Meisen. Vertreten ist man bereits schwerpunktmäßig an Campingplätzen und Reitanlagen. Meisen ist sich sicher, dass die Bochumerinnen und Bochumer das Angebot lieben lernen: „Man muss keinen Termin vereinbaren und bekommt eine SMS, sobald die Wäsche fertig ist“, wirbt er. Der Verbraucher könne die Zeit sinnvoll nutzen.

Automaten Das Hauptgeschäft der ME Group Germany Gmbh sind Fotoautomaten, die zum Beispiel an Hauptbahnhöfen oder Flughäfen Sofortbilder für Reisepässe oder Bewerbungen liefern. Die Outdoor-Waschstation bietet Einstellungen für beispielsweise eine Vorwäsche, die Gradzahl oder Weichspüler. Die Waschstationen sind 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche in Selbstbedienung verfügbar. Weitere Infos: www.revolution-laundry.com

