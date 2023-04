Zu Ostern haben wir für Sie, liebe WAZ-Leserinnen und -Leser, wieder Eier an markanten Orten in Bochum platziert. Erkennen Sie alle „Verstecke“?

Rätsel Ostereier-Suche in Bochum: Erkennen Sie alle Verstecke?

Bochum. Eiersuche, mal umgekehrt: Wir haben Ostereier gut sichtbar in Bochum platziert. Erkennen Sie die Orte? Es gibt etwas zu gewinnen.

Eier verstecken gehört zu Ostern wie der Tannenbaum zu Weihnachten. Auch in diesem Jahr lädt die Redaktion Sie, liebe Leserinnen und Leser der WAZ, zu einem Osterrätsel ein. Wissen Sie, wo unsere Fotografin Svenja Hanusch die bunten Eier abgelichtet hat? Unser Rätsel soll Ihnen aber nicht nur ein bisschen Spaß bereiten, sondern es gibt Ihnen auch die Möglichkeit, etwas Unterhaltsames zu gewinnen.

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir fünf mal zwei Karten für „Disney 100: The Concert“ in Oberhausen, fünf Puzzle vom Bergbaumuseum und weitere Preise.

Bilderrätsel zu Ostern: Wo haben wir die Eier „versteckt“?

Bild 1:

Nummer 1: Denkmal für eine Bochumer Ikone – wer hält dieses Ei in seiner Hand? Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Bild 2:

Nummer 2: Versteck mit langer Geschichte. Kleiner Tipp: Das „ei“ ist hier Teil des Lösungs(w)ortes. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Bild 3:

Nummer 3: Blau und Weiß – das passt zu Bochum. Aber wo haben wir dieses Osterei platziert? Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Bild 4:

Nummer 4: Verstecktes dürfte für gewöhnlich am gesuchten Ort nicht allzu gerne gesehen sein. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Bild 5:

Nummer 5: Gelbes Ei vor grüner Wiese und… ? Wo haben wir dieses Osterei platziert? Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Bild 6:

Nummer 6: Runde Sache: Wo liegt dieses Ei? Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Bild 7:

Nummer 7: Wer hierher kommt, sollte sein Portemonnaie nicht vergessen. Erkennen Sie den gesuchten Ort? Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Bild 8:

Nummer 8: Baustellen gibt’s viele in Bochum, auch hier tut sich noch einiges – wo liegt dieses Ei? Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Bild 9:

Nummer 9: Noch mehr Farbe im ohnehin schon bunten Beet. Erkennen Sie, vor welchem Ort dieses Ei platziert wurde? Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Ei, wo isset? So können Sie mitmachen:

Schicken Sie Ihre Lösungen für die Bilder 1 bis 9 bis Montag, 10. April, 23.59 Uhr, per E-Mail mit dem Betreff „Osterei“ an redaktion.bochum@waz.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Lösungen und Gewinner veröffentlichen wir in der kommenden Woche.

