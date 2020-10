Ordnungsamt Bochum will Corona-Verstöße konsequent ahnden

Bochum. Neue Corona-Regeln: Es drohen hohe Bußgelder bei Verstößen gegen die neuen Regeln. Gästelisten und Privat-Feiern stehen im Fokus.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert in unserer Stadt ist seit Donnerstag leicht, von 17,8 auf jetzt 19,1 gestiegen. Insgesamt haben sich in Bochum seit Beginn der Pandemie 1346 Menschen (+16) mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. 1194 Menschen gelten aktuell als genesen. Die Zahl der Verstorbenen bleibt mit 24 (plus vier, die zwar mit aber nicht an dem Virus gestorben sind) gleich. Aktuell sind 124 Menschen (+5) aktuell in unserer Stadt an Covid 19 erkrankt. Derzeit liegen zehn Männer und Frauen in Krankenhäusern, eine Person muss intensivmedizinisch betreut werden. 864 Personen befinden sich in Quarantäne.

Hohe Bußgelder drohen bei Regelverstößen

Außerdem werden ab sofort die neuen Coronaregeln des Landes umgesetzt. Das bedeutet etwa, dass Bußgelder bis zu 250 Euro drohen, wenn jemand bewusst falsche Angaben auf einer Gästeliste in einem Restaurant macht. Anderes Beispiel: Private Feiern, etwa Hochzeiten, außerhalb der eigenen Wohnung müssen, wenn mindestens 50 Teilnehmer erwartet werden, drei Werktage vorher beim Ordnungsamt angemeldet werden. Darüber hinaus muss eine für die Feier verantwortliche Person benannt werden. Für die Veranstaltung muss zudem eine Gästeliste geführt und während der Veranstaltung aktualisiert werden.

Wer Feiern nicht anmeldet, muss bis zu 500 Euro Strafe zahlen

Ob einer 7-Tages-Inzidenz von 35 sind Feiern im öffentlichen Raum nur noch bis 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gestattet. Bei einer Inzidenz von 50 sinkt diese Zahl auf 25. Ausnahmen von diesen Teilnehmerobergrenzen können im Einzelfall bei besonderen Hygiene- und Infektionsschutzkonzepten zugelassen werden. Für den Fall, dass eine Feier außerhalb des privaten Bereichs, bei der mindestens 50 Personen erwartet werden, nicht angemeldet wurde, wird ein Regelbußgeld in Höhe von 500 Euro festgelegt.

+++ Hier finden Sie alle Details zu diesen neuen Regeln +++

Wer Fragen hat oder Hilfe braucht, kann sich unter ordnungsamt@bochum.de an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Bochum wenden. Telefonisch geht es auch über die Corona-Hotline 0234/ 910-5555.

