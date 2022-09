Oldie-Straßenbahn pendelt zwischen Bochum und Gelsenkirchen

Diese Bahn aus den 1960-er Jahren kommt am Sonntag zum Einsatz.

Bochum/Gelsenkirchen. Fahrgäste der Bogestra können am Sonntag mit einer alten Straßenbahn aus den 60-ern fahren. Die Tour startet in Bochum-Wattenscheid.

Ein Stück 1960er-Jahre-Nostalgie ist am Sonntag (25.) auf der Strecke der 302 in Bochum und Gelsenkirchen zu erleben. Die „Verkehrshistorische Arbeitsgemeinschaft“ der Bogestra (VhAG) fährt mit einem Straßenbahn-Oldie als zusätzlichem (historischen) Wagen zwischen dem August-Bebel-Platz in Wattenscheid und Buer-Rathaus. Los geht es um 10.01 Uhr von der Haltestelle August-Bebel-Platz.

Die Bahn fährt im 2-Stunden-Takt. Weitere Abfahrten dort sind: 12.01, 14.01 und 16.01 Uhr. Die erste Rückfahrt von Buer Rathaus nach Wattenscheid ist um 11.17 Uhr. Die weiteren Abfahrten von Buer sind um 13.17, 15.17 und 17.17 Uhr.

Ein- und Aussteigen ist an jeder Haltestelle unterwegs möglich

Unterwegs kann an jeder Haltestelle ein- und ausgestiegen werden. Zur Mitfahrt genügt ein gültiges Ticket des Nahverkehrs. Ein Nachlösen und Entwerten in der Straßenbahn ist nicht möglich.

Die VhAG freut sich, wenn die Fahrgäste die ehrenamtliche Arbeit durch Spenden unterstützen. Die Einnahmen bei Fahrten dienen insbesondere dem Erhalt der historischen Fahrzeuge.

Hinweis für Nutzer von Rollstühlen, Rollatoren und Kinderwagen: Aufgrund ihres Alters und der Bauart sind historische Fahrzeuge nicht barrierefrei (Stufen im Einstiegsbereich).

