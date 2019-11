Info Offizielle Eröffnung am 1. Advent

Offizielle Eröffnung am 1. Advent

Die Eröffnung der bundesweiten Adveniat-Weihnachtsaktion findet am 1. Advent (1. Dezember) im Erzbistum Freiburg statt.

Die Weihnachtskollekte am 24. und 25. Dezember in allen katholischen Kirchen ist für Adveniat und die Hilfe für die Menschen in Lateinamerika und der Karibik bestimmt.

Wer im Verkaufsstand auf dem Bochumer Weihnachtsmarkt helfen will, kann sich direkt in der Hütte melden. Verstärkung wird vor allem für die Mittagszeit gesucht.

Alle Infos: www.adveniat.de