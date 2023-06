Offenbar stark alkoholisierter Fahrer auf der A40 gestoppt

Bochum. Die Polizei hat einen scheinbar alkoholisierten Fahrer gestoppt und sein Auto beschlagnahmt. Nun sucht sie nach Zeugen zu einem möglichen Unfall.

Nach einem Polizeinotruf, welcher die Polizei am Samstag, 4. Juni, erreicht hat, hat die Polizei einen Autofahrer (51) aus dem Verkehr gezogen. Laut Anrufer ist der Mann „in Schlangenlinien“ gefahren und hätte mehrfach fast die Leitplanken getroffen, während er auf der A40 in Richtung Essen unterwegs gewesen sei.

Der Fahrer war wohl stark alkoholisiert

Im Bereich der Straße Berggate fand die Polizei den Wagen. Während des Aussteigens aus seinem Fahrzeug machte der Fahrer, so die Polizei, durch sein Taumeln einen alkoholisierten Eindruck. Er habe keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Einen Alkoholtest konnte nach Angaben der Polizei nicht durchgeführt werden, jedoch hätten die Beamten eine Flasche Bier und Medikamente in dem Auto gefunden. Ein Gerichtsmediziner habe auch eine Blutprobe entnommen.

Polizei entdeckt Unfallspuren am Auto und sucht nach Zeugen

Auf Grund von erkennbaren „frischen Unfallspuren“ an dem Auto sucht die Polizei nun nach Zeugen, die Hinweise zu einem möglichen Unfall liefern können. Der Mann fuhr einen blauen Renault Trafic (Transporter) mit Bochumer Kennzeichen.

Hinweise können bei dem Verkehrskommissariat unter 0234-9095206 gemeldet werden.

