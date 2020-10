ÖPNV stärken: SPD Bochum schlägt Homeoffice-Ticket vor

Mit insgesamt 20 E-Bussen ist die Bogestra künftig auf zwei Strecken in Bochum und Gelsenkirchen unterwegs.

Bochum. Freie Fahrt an vier Samstagen. Damit will die Bogestra Kunden locken. Das reiche nicht, so die SPD Bochum. Sie schlägt ein Homeoffice-Ticket vor.

Eine flexibles Homeoffice-Ticket sollte die Bogestra einführen. Das schlägt Reinhard Rogall, verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Bochumer Rat, vor.

Mit den kostenlosen ÖPNV-Tagen am 24. Oktober, 28. November,12. und 19. Dezember sowie an einem Tag im Januar 2021 habe das Nahverkehrsunternehmen den richtigen Weg eingeschlagen. Aber jetzt „müssten wir uns Gedanken machen, um noch mehr Menschen für einen Umstieg auf den ÖPNV zu gewinnen“, so Rogall.

Bus und Bahn nicht nur zum Einkaufsbummel

Es gehe nicht nur darum, Bus und Bahn als Alternative für einen Einkaufsbummel schmackhaft zu machen. Für Arbeitnehmer, die angesichts von Corona seit vielen Monaten im Homeoffice arbeiten, müssten neue Angebote geschaffen werden. Rogall: „Für diese Menschen lohnen sich keine normalen Monatstickets oder Firmentickets, denn sie fahren zu selten. Allerdings lohnen sich klassische Einzeltickets ebenfalls nicht, da sie noch zu teuer sind. Daher fahren sie mit dem Auto.“

Dabei gehöre zu einer gelungenen Mobilitätswende die Stärkung des ÖPNV.“ Deswegen sollte die Bogestra über flexible Homeoffice-Tickets nachdenken“, so Rogall.

