Bochum-Hofstede. Die SPD im Bezirk Mitte äußert sich erstmals zur Debatte über die Hordeler Straße. Sie hält Forderungen anderer Fraktionen für „Schnellschüsse“.

Öffnung der Hordeler Straße: SPD will Gutachten abwarten

Jetzt äußert sich erstmals auch die SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung Mitte zur aktuellen Diskussion zur Öffnung der Hordeler Straße, nachdem sich die Grünen im Rat und im Bezirk sowie die Wählergruppe „Die Stadtgestalter“ für eine Öffnung Richtung Herne ausgesprochen haben.

Fraktionschef Holger Schneider: „Als SPD-Fraktion begrüßen wir, dass für die belasteten Stadtteile Hamme, Hofstede und Hordel nun endlich ein Verkehrskonzept erarbeitet wird. Die SPD hat seit 2014 eine konzeptionelle Lösung gefordert und im Begleitausschuss die Arbeiten des Verkehrsgutachters aktiv überwacht.“

Verkehrsgutachten wird 2020 vorgestellt

Fest steht, dass das Verkehrsgutachten der Öffentlichkeit im ersten Quartal 2020 vorgestellt wird. Bisher sind nur erste Zwischenberichte bekannt geworden. Forderungen, die sich auf den jetzigen Stand der Diskussion berufen, seien nach Ansicht der SPD „Schnellschüsse ohne wirkliche Grundlagen“.

Die Partei verfolge in ihrer Arbeit einen seriöseren und faktenbasierten Ansatz. „Wir als SPD werden also das Gutachten abwarten, es auswerten und gemeinsam mit dem Menschen in den Stadtteilen Handlungsoptionen diskutieren. Für uns ist wichtig, dass wir Umwelt und Mobilität, Wohnen und Verkehr zusammen denken. Die Menschen im Stadtteil müssen bei diesem Prozess mitgenommen werden.“

SPD will Schulterschluss mit den Grünen

So seien die bisherigen Entscheidungen zur Hordeler Straße immer gemeinsam mit den Grünen getroffen worden: „So sollte es auch wieder in der Zukunft sein.“