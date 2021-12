Oberbürgermeister dankt allen, die sich für Bochum einsetzen

Bochum. Mit einem Grußwort zum Jahresende wendet sich der OB an die Bochumerinnen und Bochumer. Er dankt allen, die sich für die Stadt einsetzen.

In seinem Grußwort zu Weihnachten und Silvester dankt Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (SPD) all denjenigen, „die sich auch 2021 für unsere Stadt eingesetzt und dadurch zum guten Lebensgefühl in Bochum beigetragen haben! Die nicht aufgegeben und dafür gesorgt haben, dass der Zusammenhalt in unserer besonderen Bochumer Lebensgemeinschaft weiter gestärkt wurde.“

Viele Menschen engagieren sich

Da Corona unser Leben seit zwei Jahren „weitgehend im Griff“ habe, werde bisweilen übersehen wie viele Menschen sich privat im Familien- und Freundeskreis ebenso wie darüber hinaus in Sportvereinen, sozialen Einrichtungen, der Kulturszene oder sonstwo in der Stadt und den Stadtteilen für die Gesellschaft einsetzen. „Leider geht dieser Dank manchmal zu sehr unter. Dabei ist solches Engagement alles andere als selbstverständlich“, so das Stadtoberhaupt.

Die Feiern zum 700. Geburtstag der Stadt hätten noch einmal eindrucksvoll gezeigt, dass es immer wieder Menschen gegeben habe, „die sich tatkräftig in die Stadtgesellschaft eingebracht und darin etwas zum Wohle der Allgemeinheit bewegt und gestaltet haben.“ Nur so habe Bochum zu dem werden können, was es ist: Heimat mit Zukunft für etwa 370.000 Menschen.

Kraft schöpfen über die Feiertage

Eiskirch: „Nun stehen die Weihnachtstage und die Tage zwischen den Jahren an. Eine Zeit, in der wir hoffentlich alle etwas zur Ruhe kommen und die wir gerade jetzt nutzen sollten, Kraft und Zuversicht zu tanken. Eine Zeit, die sicher besonders gut geeignet ist, allen unsere Wertschätzung auszudrücken, die sich in Bochum und für Bochum engagieren. Eine Zeit, die Gelegenheit gibt sich auf das Wesentliche und Schöne zu besinnen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum