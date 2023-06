Durch Unwetter: Bochumer Freibad wegen Überflutung dicht

Bochum. Ausgerechnet zu Ferienbeginn hat das Unwetter ein beliebtes Bochumer Freibad außer Gefecht gesetzt. Das ist bisher zu dem Vorfall bekannt.

Das Sturmtief „Lambert“ schüttelte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (23.6.) Bochum ordentlich durch. In Werne durchaus mit Folgen: „Nach dem Unwetter muss das Freibad der Wasserwelten in Bochum-Werne bis auf Weiteres geschlossen bleiben“, teilt Wasserwelten-Sprecher Christian Seger mit. Es kam zu einem Wassereinbruch im Technikraum des Schwimmbads.

Zunächst werden die Pumpen, Kompressoren und weitere technische Anlagen in den kommenden Tagen ausgebaut, überprüft und instandgesetzt werden. Dabei ist der Badbetreiber auf die Unterstützung von Fremdfirmen angewiesen. Wann die Arbeiten abgeschlossen sein werden, lässt sich aktuell noch nicht konkret abschätzen, so das städtische Unternehmen. Die Wasserwelten rechnen aber damit, dass das Freibad mindestens bis Mitte der kommenden Woche geschlossen bleiben muss.

Bäume und Äste mussten beseitigt werden

Doch im Vergleich zu anderen Städten im Ruhrgebiet ist Bochum mit einem blauen Auge davon gekommen. Insgesamt musste die Feuerwehr zu 35 Einsätzen im gesamten Stadtgebiet ausrücken. Da der Deutsche Wetterdienst vor größeren Auswirkungen gewarnt hatte, waren im beim Kommunalen Krisenmanagement bereits Vorkehrungen für schwerere Konsequenzen getroffen worden

Nachdem der Nachmittag und Abend trotz mehrfacher Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes fast ohne unwetterbedingte Einsätze verlief (lediglich drei kleinere Einsätze waren bis 23 Uhr zu verzeichnen), kam es nach stärkeren Sturmböen in der Nacht zwischen 23.50 Uhr und 7 Uhr am Morgen zu insgesamt 35 unwetterbedingten Einsätzen. Diese Bilanz zieht Feuerwehrchef Simon Heußen.

80 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren unterwegs

In fast allen Fällen mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr umgestürzte Bäume oder abgerissene Äste von Straßen oder Bürgersteige entfernen. Der ergiebige Regen führte nur zu fünf Einsatzmeldungen, bei denen ein Einsatz der Feuerwehr aber am Ende nicht nötig war. Verletzt wurde niemand.

Insgesamt waren Einsatzkräfte aller drei Feuer- und Rettungswachen der Berufsfeuerwehr sowie rund 80 Einsatzkräfte der Löscheinheiten Querenburg, Brandwacht, Nord, Altenbochum, Dahlhausen, Linden, Wattenscheid-Mitte und Langendreer der Freiwilligeren Feuerwehr auf den Straßen unterwegs.

Ruhrpegel Hattingen stieg steil an

Der morgendliche Blick auf den auch für Bochum maßgeblichen Ruhrpegel Hattingen zeigt für 6 Uhr einen Wasserstand von 3,38 Metern an. Das liegt zwar deutlich über dem mittleren Wasserstand (1,95 m) aber deutlich unter der Hochwassermarke von 5,24 m. Mittlerweile hat sich der Anstieg des Wassers verlangsamt. Vor Einsetzen des Starkregens lag der Pegel noch bei unter 1,50 m.

