Stadt verbucht neuen Bochum-Pass als Erfolgsmodell

Bochum. Die Stadt bietet Bedürftigen über den Bochum-Pass vergünstigte Freizeitangebote an. Die Verwaltung verbucht das als Erfolg.

Mit dem sogenannten Bochum-Pass bietet die Stadt Bochum für Bedürftige vergünstigte Freizeitangebote an. Um die Hürde möglichst niedrig zu halten, wurde der Pass den rund 58.000 Anspruchsberechtigten per Post zugeschickt. In den ersten zwei Wochen haben mindestens 6700 Bürgerinnen und Bürger Angebote des Bochum-Passes genutzt. Genaue Zahlen nennt die Stadt nicht.

Die Stadt wertet das als „erfolgreichen Start“. Mit dem Bochum-Pass können Anspruchsberechtigte etwa günstiger ins Schwimmbad, in den Tierpark und ins Planetarium. Von Juli bis Dezember ist der Eintritt in die Schwimmbäder der Wasserwelten, den Tierpark und das Planetarium kostenlos.

Diese Menschen haben Anspruch auf den Bochum-Pass

Ermöglicht wird dies nach Angaben der Stadt durch den „Stärkungspakt NRW – Gemeinsam gegen Armut“. Anspruch auf diese Leistungen durch die Stadt Bochum haben alle Bürgerinnen und Bürger, die derzeit Bürgergeld, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Sozialhilfe, Wohngeld oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten.

Neuer Kühlschrank mit dem Bochum-Pass möglich

Inhaber des Bochum-Passes können außerdem Kühlgeräte älteren Baujahrs beziehungsweise mit sehr hohem Energieverbrauch austauschen lassen. Kühlgeräte sind permanent in Betrieb und der Stromverbrauch nimmt im Laufe der Jahre zu. Kühlgeräte, die älter als zehn Jahre sind, Einsparungen von 200 kWh pro Jahr oder mindestens 50 Prozent Einsparungen ermöglichen, sollen ausgetauscht werden können.

Geprüft wird der Verbrauch beim Stromsparcheck durch die Caritas. Termine können direkt über die Caritas (strom@caritas-bochum.de oder 0234/ 30 70 573) vereinbart werden. Wenn das Kühlgerät ausgetauscht werden kann, erhalten die Bürgerinnen und Bürger einen Gutschein von der Caritas, der bei teilnehmenden Händlern in Bochum eingelöst werden kann.

Bochum-Pass verloren? Das muss man tun

Die Stadt weist darauf hin, dass der Bochum-Pass derzeit nicht gleichzeitig mit einem Leistungsbescheid versandt werden kann. In diesen Fällen berechtigt auch der Leistungsbescheid zum kostenfreien Eintritt.

Ist der Pass verloren gegangen, können sich Beziehende von Bürgergeld über jobcenter-bochum@jobcenter-ge.de an das Jobcenter Bochum zwecks Ersatz wenden. Empfängerinnen und Empfänger von Sozialhilfe-Leistungen (SGB XII), Grundsicherung im Alter (SGB XII), Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder Wohngeld wenden sich zwecks Ersatzbeschaffung an bochumpass@bochum.de.

