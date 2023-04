Nur 2 Cent: Billig-Döner in Bochum sorgt für Polizei-Einsatz

Nuh Dogan, Inhaber von „Chicken Style“ am Bermudadreieck in Bochum, freut sich, dass so viele Menschen den Döner für 2 Cent haben wollen.

Bochum-Innenstadt. Zur Neueröffnung bietet ein Bochumer Imbiss den Döner für 2 Cent an. Das sorgt für viel Trubel am Bermudadreieck – und für einen Polizei-Einsatz.

Für nur 2 Cent bietet an diesem Freitag, 21. April, ein neuer Imbiss am Bermudadreieck in Bochum den Döner an. Ein Preis, der viele Leute zur Viktoriastraße 53 lockt. Seit 15 Uhr werden die Billigdöner von Inhaber Nuh Dogan und seinem Termin im „Chicken Style“verkauft. Gut 20 Meter lang ist die Warteschlange auf dem Gehweg. Noch kein wirklicher Ansturm, aber die Polizei ist dennoch im Einsatz. Bis 20 Uhr läuft die Aktion zur Neueröffnung.

Ein Update folgt.

