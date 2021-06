NRW würdigt Pläne für neue Projekte im Bochumer Osten

Bochum-Ost. Die Stadt hat am Landeswettbewerb mit Projekten im Bochumer Osten teilgenommen. Sie alle können vor der Jury bestehen und erreichen die 2. Stufe.

Die Stadt Bochum hat sich mit dem Projekt „Ostpark – Havkenscheider Höhe“ beim Landeswettbewerb „Mobil. NRW – Mobilität in lebenswerten Städten“ beworben und die zweite Stufe des Auswahlverfahrens erreicht. Auch die Planung für die drei Stadterneuerungsmaßnahmen „Wittener Straße, Alte Wittener Straße und Verbindungsachse“ in Laer sind in die zweite Stufe des parallel laufenden Wettbewerbs „Zukunft Stadtraum“ des Landes-Bauministeriums aufgenommen worden.

Planungsamtschef Eckart Kröck nahm die Prämierung durch NRW-Bauministerin, Ina Scharrenbach, in Düsseldorf entgegen: „So motiviert, wollen wir mit Verve die nächsten Planungsstufen angehen.“ Mit gleich drei großen Stadtentwicklungsprojekten will die Stadt dafür sorgen, dass im Bochumer Osten neue Qualitäten für Arbeit, Wohnen und Freiräume und somit zukunftsfähige Stadtteilstrukturen entstehen.

Stadtumbaugebiet und Wohngebiete nebeneinander

Direkt nebeneinander liegen das neue Wohngebiet „Ostpark“, das Stadtumbaugebiet Laer und die Entwicklungsfläche Mark 51/7. Der Wettbewerb des Ministeriums für Verkehr zum Thema „Mobil. NRW“ zielt darauf, Städte zur Entwicklung von innovativen Mobilitätskonzepten zu animieren und diese auch mit Landesmitteln umzusetzen. Mit dem Beitrag „Havkenscheider Höhe – höchstmobil“ zeigt das Planungsteam auf, wie die Verkehrswende Gestalt annimmt und ein neues, wassersensibles und klimagerechtes Wohngebiet entstehen kann.

Das NRW-Bauministerium hatte parallel den Wettbewerb „Zukunft Stadtraum“ ausgelobt. Gesucht wurden „mutige und innovative Konzepte, die den Veränderungen der Land- und Stadträume im Hinblick auf den öffentlichen Straßenraum als Begegnungsraum und den Entwicklungen hin zu einer natürlichen Stadt Rechnung tragen.“

Klimagärten vom Lahariplatz bis zum Grünzug

Der Beitrag „Vom Rand in die Mitte“, den Bochum für diesen Landeswettbewerb der Jury präsentiert hat, zeigt, wie die Verbindung zwischen Laer und Mark 51/7 gestaltet werden kann. Ein Multifunktionsband aus Grünbereichen, Bäumen, Geh- und Radwegen entlang der Wittener Straße, eine Quartiersachse mit Klimagärten vom Lahariplatz bis zum Grünzug „Auf dem Kreuz“ und vor allem der Rückbau der Fußgängerbrücke und eine zentrale, ebenerdige Verbindung für den Fuß- und Radverkehr zwischen Laer und Mark 51/7 sind zentrale Gestaltungselemente im eingereichten Wettbewerbsentwurf.

