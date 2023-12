Bochum Nach einem Brand in Hiltrop, brannte es Stunden später auch in einem Keller im Stadtteil Harpen. Verletzte gab es aber nicht.

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Wodanstraße in Bochum-Harpen hat am Freitagabend einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Feuerwehr am Abend mitteilte, drang dichter Rauch aus einem Keller.

Die Bewohner hatten sich in Sicherheit gebracht, noch bevor die Feuerwehr vor Ort war. Um 20.41 Uhr waren die Retter per Notruf alarmiert worden. Der Löscheinsatz dauerte eine Stunde.

Kellerbrand in Harpen: Nun ermittelt die Polizei

Unter Atemschutz erkundete ein Trupp den Keller und ging dann mit zwei Strahlrohren zum Löschangriff über. Per Wärmebildkamera wurden anschließend Glutnester gesucht. Dann befreite die Feuerwehr mit einem Hochleistungslüfter das Gebäude von giftigem Brandrauch. Die Bewohner konnten schließlich in ihre Wohnungen zurück.

Zur Brandursache ermittelt nun die Polizei, teilte die Feuerwehr mit. Zum Sachschaden gab es am Abend keine näheren Informationen. Die Feuerwehr war mit 33 Kräften im Einsatz und wurde durch die Löscheinheit Nord der freiwilligen Feuerwehr unterstützt.

Der Einsatz war bereits der zweite Kellerbrand am Freitagabend für die Feuerwehr. Nur wenige Stunden zuvor hatte es im Keller eines Wohnhauses am Krähennocken im Stadtteil Hiltrop gebrannt. Dort rettete die Feuerwehr eine Katze vor den Flammen. Mit einem Kellerbrand im Stadtteil Harpen hatte es die Feuerwehr erst Ende November zu tun. Auch in diesem Fall ermittelt die Polizei.

(dae)

