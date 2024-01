Tausende Menschen gingen am Montag in Essen gegen die AfD auf die Straße, deutlich mehr als erwartet. Am Freitag ist auch eine Demo in Bochum geplant.

Demo „Nieder mit der AfD“: Demo am Freitag in Bochum angemeldet

Bochum Nach Bekanntwerden eines Geheimtreffens von radikalen Rechten ist auch in Bochum eine Demo gegen die AfD angemeldet. Was im Detail geplant ist.

„Nieder mit der AfD – Organisiert den antifaschistischen Widerstand“: Unter diesem Motto rufen die Antifaschistische Linke und die Seebrücke Bochum für den kommenden Freitag zu einer Demo in Bochum auf. Nach Bekanntwerden eines Geheimtreffens von AfD-Politikern, Rechtsradikaler sowie Geldgebern sind schon in den vergangenen Tagen in verschiedenen Städten Menschen gegen die AfD auf die Straße gegangen. Bei dem Treffen soll nach Recherche des Netzwerks „Correctiv“ ein Plan zur Vertreibung von Millionen von Menschen aus Deutschland vorgestellt worden sein.

Mit den jüngsten Berichten sei „die unmittelbare Bedrohung von Millionen von Menschen durch die AfD zur Gewissheit“ geworden, heißt es in dem Aufruf zur Demo von Antifa und Seebrücke. Die AfD greife nach der Macht.

Anti-AfD-Demo in Bochum von Privatperson angemeldet

Die Polizei Bochum bestätigt, dass für Freitagabend von einer Privatperson ein Aufzug mit Kundgebung angemeldet wurde. Geplant sei eine Kundgebung auf dem Kurt-Schumacher-Platz vor dem Bahnhof um 19 Uhr, teilt Polizeisprecher Jens Artschwager mit. Anschließend soll ein Demozug über Südring und Brüderstraße zur Königsallee und dem Schauspielhaus führen. Dort sei erneut eine Kundgebung angesetzt, geplantes Ende der Demo sei 21.30 Uhr.

„Um die 200 Personen“ würden – Stand Dienstag – erwartet, so Artschwager. In Essen kamen am Montagabend statt der eingangs angemeldeten 300 bis 500 Demonstrierenden am Ende rund 7000.

