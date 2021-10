Verletzt wurde ein neunjähriges Mädchen bei einem Unfall in Hattingen. (Symbolbild).

Unfall Neunjähriges Mädchen bei Unfall in Hattingen verletzt

Hattingen/Bochum. Vom Fahrzeug eines 65-jährigen Bochumers wurde ein neunjähriges Mädchen erfasst. Bei dem Unfall in Hattingen wurde das Kind leicht verletzt.

Ein neunjähriges Mädchen wurde am Freitag, 29.10., bei einem Unfall auf der Blankensteiner Straße in Hattingen verletzt. Wie die Polizei im Ennepe-Ruhr-Kreis mitteilt, fuhr ein 65-jähriger Bochumer gegen 13.50 Uhr seinem Opel auf der Blankensteiner Straße in Fahrtrichtung Hüttenstraße.

Unfall trotz Vollbremsung

Zur gleichen Zeit wollte die Neunjährige aus Hattingen die Straße überqueren und lief zwischen den am Fahrbahnrand parkenden Autos auf die Straße. Trotz der eingeleiteten Vollbremsung gelang es dem Bochumer nicht rechtzeitig zum Stehen zu kommen. Durch den Aufprall auf das Fahrzeug wurde das Mädchen leicht verletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro.

