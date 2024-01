Neujahrsnacht: Müllcontainer angezündet - Bochumer gefasst

Bochum. Mehrere Menschen haben in der Neujahrsnacht diverse Müllcontainer auf einer großen Straße angezündet. Die Feuerwehr löschte alles.

In der Neujahrsnacht haben mehrere Müllcontainer in Weitmar-Mark in Bochum gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, haben Zeugen die Brände gegen 0.50 Uhr den Bochumer Leitstellen von Polizei und Feuerwehr gemeldet. An der Markstraße in Höhe der Hausnummer 422 hätte eine Gruppe unbekanner Personen die Container auf die Fahrbahn geschoben und angezündet.

Tatverdächtiger hatte 1,6 Promille Alkohol intus

Während die Feuerwehr den Brand löschte, ermittelte die Polizei einen 19-jährigen Tatverdächtigen aus Bochum. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Der junge Mann wurde auf die Wache gebracht; sein Handy wurde sichergestellt.

Neben den Containern wurde auch die Fahrbahndecke durch das Feuer erheblich beschädigt. Die Kripo ermittelt.

