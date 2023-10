Neues Shopping-Center: So startet das Husemann-Karree Bochum

Bochum. Mit Woolworth, Kult und Rewe öffnet am Donnerstag das Husemann-Karree. Das Geschäftsquartier soll Bochums City aufwerten. Wir waren schon drin.

Um 7 Uhr am Donnerstag (19.) geht es los: Der Lebensmittelhändler Rewe Mert eröffnet als erstes Geschäft im Husemann-Karree. Später am Morgen folgen der Discounter Woolworth und das Modehaus Kult/ Olymp & Hades. Zum Start des 160-Millionen-Projektes in der Innenstadt von Bochum gehen damit rund 5000 von 37.500 Quadratmetern in Betrieb. Noch in diesem Jahr folgen soll die Eröffnung eines Holiday-Inn-Hotels. Mit der Fertigstellung ist im Sommer 2024 zu rechnen.

Im Husemann-Karree Bochum eröffnen erste große Läden

Das lange Zeit als Viktoria-Karree auf den Weg gebrachte Leuchtturmprojekt für die Bochumer Innenstadt wird vom Investor Hanseatische Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft (HBB, Hamburg) als „einzigartiges Geschäftsquartier“ beworben. „Ladenflächen für attraktive Handelskonzepte und gastronomische Angebote, Büroflächen, Ärzte sowie Dienstleister und ein Hotel machen diesen Mix zum lebendigen Treffpunkt“, heißt es.

Mächtig aufgeräumt wurde die Baustelle rund um die drei Gebäudeteile A, B und C in den vergangenen Tagen. Zur Eröffnung soll der „wesentliche Baustein zur Bochumer Innenstadtoffensive“ (HBB) so weit wie möglich glänzen. Was nicht ganz einfach ist angesichts der riesigen Baustelle auf dem Husemannplatz unmittelbar vor der Haustür.

Blick in die neue Woolworth-Filiale im Husemann-Karree. Die Verkaufsfläche reicht von der Viktoriastraße fast bis zum Westring. Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

Discounter wirbt mit 6000 Produkten unter drei Euro

Im Inneren indes herrscht schon Einkaufsatmosphäre. Bei Woolworth freuen sich Bezirksleiterin Ljudmila Schlee und Filialleiterin Kerstin Martinez y Fernandez selbstbewusst auf den Start. „Wir sind der Frequenzbringer“, sagt Schlee. „In Bochum zeigen wir unser neues Konzept.“

6000 Produkte unter drei Euro lautet das Werbeversprechen. Die 2140 Quadratmeter große Verkaufsfläche beeindruckt fürwahr, sie reicht von der Viktoriastraße bis fast zum Westring. Kein Vergleich zur Woolworth in der Drehscheibe. „Die Drehscheibe ist trotzdem unser Schätzchen“, sagt Schlee. Daniela Bernert, Chefin im Basement an der Kortumstraße, freut sich über das Lob und hilft beim Einrichten der neuen Mega-Filiale. Die 600 bis 700 Drehscheiben-Kunden täglich wollen im neuen Quartier erst einmal getoppt werden.

Vox-Moderatorin Conrads bietet Schnäppchen an

Zur Eröffnung lockt der Discounter ab 9 Uhr mit Aktionen. An einem Imbissstand können Kunden nach erfolgtem Einkauf im ersten Obergeschoss für nur zwei Euro eine Bratwurst essen. „Vegan, Geflügelwurst oder eine normale, wir haben alles dabei“, so Schlee. Von 13 bis 15 Uhr wird Kati Conrads vor Ort sein. Die Moderatorin beim Shopping-TV-Sender QVC wird als Schnäppchen zum Thema Weihnachten gut gefüllte Einkaufstaschen für einen Zehner verkaufen – an die ersten 100 Kunden.

Wer früher aufsteht, kann bereits ab 7 Uhr bei Rewe vorbeischauen. Betreiber Ahmet Mert hat sich zum Start ebenfalls etwas einfallen lassen. Unter anderem eine Tombola, bei der es Karten für Fußballspiele des VfL Bochum zu gewinnen geben wird. Der bekannte Fan „VfL-Jesus“ wird am Donnerstag auch vorbeischauen, heißt es.

Freuen sich auf den Start in Bochum (v.l.): „Kult“-Filialleiter Pascal Thüner und die Geschäftsführer Matthias Simon und Markus Gawlitta. Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

Neuer Ankermieter wird von Nachbarn positiv gesehen

Um 10 Uhr öffnet dann das Modehaus Kult/ Olymp & Hades. Filialleiter Pascal Thüner sammelte am Limbecker Platz in Essen als Stellvertreter des Chefs Erfahrungen und freut sich nun auf Bochum. „15 Prozent auf alles“ versprechen die Geschäftsführer Markus Gawlitta und Matthias Simon für den ersten Tag. Die beiden Kölner betreiben 15 Läden der Kette. Vorwiegend in Deutschland und Österreich, aber auch in den Niederlanden und Luxemburg ist der Händler von Streetwear-Mode mit mehr als 100 Stores am Start.

Sowohl Mert als auch Gawlitta und Simon sehen den neuen Ankermieter Woolworth positiv. Die HBB hatte den Discounter nach dem Decathlon-Aus recht kurzfristig akquiriert, aus der Politik hagelte es dafür heftige Kritik. „Woolworth spricht sicher mehr Leute als Decathlon an“, heißt es unisono von den Nachbarn. Der Discounter locke halt eher Otto-Normalbürger und nicht vorwiegend auf Sportartikel ausgerichtete Kunden ins neue Geschäftsquartier.

