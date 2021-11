Neues Online-Portal berichtet über News der Bochum Strategie

So sieht das neue Portal der Stadt Bochum zur „Bochum Strategie“ aus.

Bochum. Die Stadt Bochum hat ein neues Online-Portal eröffnet. Dort wird übe die „Bochum Strategie“ berichtet. User erhalten hier viele Informationen.

Wissen, Wandel, Wir-Gefühl – Bochum blickt in die Zukunft und hat für die Weiterentwicklung der Stadt eine eigene Strategie: die „Bochum Strategie“. Jetzt gibt es für alle Neuigkeiten ein neues Online-Portal. Unter www.bochum-strategie.de bündeln sich in alle wichtigen Informationen. Artikel geben außerdem textlich und bildlich ausführliche Einblicke in die einzelnen Projekte.

Ob das Bündnis „Bochum bewegt Pflege“ oder das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK), das Bochums Entwicklung als Großstadt mit Lebensgefühl stärken soll – in Bochum soll sich bis 2030 viel bewegen, so die Stadt. Ab Anfang 2022 sollen 13 neue Kernaktivitäten dazukommen.

Neue Homepage für „Bochum Strategie“: Ansprechpartner und Kontaktdaten gebündelt

Bürgerinnen und Bürger können sich auf dem Portal nicht nur über die „Bochum Strategie“ als solche informieren, sondern finden auch alle Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner und Kontaktdaten zu den einzelnen Projekten. Wer Anregungen zur Strategie geben möchte, kann dies außerdem direkt über die BürgerEcho App (Externer Link) tun.

