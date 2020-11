Bochum. Der Theologe Günter Brakelmann beschäftigt sich in seinem neuen Buch mit einem selten behandelten Thema. Wie verhielt sich die Kirche im Krieg?

„Bochumer Kirche im Luftkrieg 1939 bis 1945“ ist der Titel einer dieser Tage erschienenen Dokumentation von Prof. em. Günter Brakelmann. Der Theologe aus Bochum widmet sich darin einem selten behandelten Thema: dem Verhalten der Kirche im Krieg.

Zwei Jahre Recherche

In über zweijähriger Arbeit hat Brakelmann Fakten und Belege zusammengetragen, die im Kontext des Krieges und der Strukturen der NS-Diktatur Einblicke geben in das Verhalten der Kreissynode Bochum während des Zweiten Weltkrieges. „Die kirchlichen Äußerungen zum Krieg, besonders zu den alliierten Flächenbombardements, werden auf die und praktische Kriegsführung des NS-Systems bezogen“, betont Brakelmann. Ihm ginge es nicht um eine abschließende Bewertung, sondern um die Präsentation geschichtlicher Quellen, die die damalige Zeit erschließen.

Geschichtliche Quellen

Die Belege, die Brakelmann anführt, reichen von Hitler-Reden über Ansprachen von lokalen NS-Größen nach den Luftangriffen auf Bochum bis zu Stellungnahmen von Geistlichen wie dem Pfarrer Bach aus Hamme in ihren Gemeindebrief. In den Aussagen der vom Bombenkrieg betroffenen Menschen werden deren persönliches und gemeinsames Leiden in einem immer totaler werdenden Krieg deutlich.

„Zwar stimmt die Kirche dem Krieg grundsätzlich zu, aber es gibt auch kritische Stimmen einzelner Pfarrer, die das Gesamtbild differenzieren. Zunehmend wird die Kirche in eine Nischenexistenz im NS-Staat gedrängt“, resümiert Brakelmann.

Das Leiden der Bevölkerung

Das Leiden der Menschen unter den Luftangriffen habe noch zur Verstärkung der „Volksgemeinschaft“ geführt. „Jenseits von aller Ideologie war die Hilfe für andere ein rein menschliches Gebot, dem man gefolgt ist“, so Brakelmann. Verwaltung, Polizei, Feuerwehr und NSV (nationalsozialistische Volkswohlfahrt) hätten auf die Angriffe und ihre Folgen im Dienste der Betroffenen reagiert.

Günter Brakelmann, geb. 1931 in Bochum, war Professor für Sozialethik und Zeitgeschichte an der Ruhr-Universität. In zahlreichen Veröffentlichungen hat er sich mit dem Thema „Kirche im Ersten und Zweiten Weltkrieg“ befasst.

>>> Sein Buch „Bochumer Kirche im Luftkrieg“ erscheint im Lit Verlag, Berlin, und kostet 49 Euro.

