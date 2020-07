Neues Bochumer Parkkonzept: SPD kritisiert Antrag von CDU

Bochum. Die Bochumer SPD kritisiert eine Aussage und einen Antrag der CDU bezüglich eines Parkkonzepts scharf. Es handele sich dabei um Wahlkampfgetöse.

SPD-Ratsfrau Martina Schnell kritisiert die Aussage der Bochumer CDU in einem Bericht vom 19. Juli, in der es heißt, dass ein neues Parkraumkonzept in der Stadt besser optimiert werden hätte müssen. „Dabei handelt es sich um bloßes Wahlkampfgetöse der Union“, sagt die Vorsitzende im Ausschuss für Infrastruktur und Mobilität. „Die CDU hat das gesamte Parkraumkonzept bislang mitgetragen.“

Schnell: CDU habe Konzept zuvor mitgetragen

„Die CDU hat das gesamte Parkraumkonzept bislang mitgetragen“, so Schnell. „Erst in der letzten Ratssitzung wollte Herr Mitschke (CDU-Fraktionsvorsitzender Roland Mitschke, Anm. d. Red.) das längst beschlossene Thema noch einmal aufmachen.“ Ein Antrag auf die Umwandlung von Parkplätzen mit Bewohnerparkvorrechten in Parkraumbewirtschaftungszonen und kostenfreies Parken von Anwohner in diesen Zonen sowie darauf, dass Fahrzeuge mit Elektro- oder Wasserstoffantrieb eine Stunde lang kostenfrei parken können, der abgelehnt wurde, sei völlig sinnlos.

Im Beschluss zum Parkraumkonzept sei bereits festgelegt worden, dass die Regeln zuerst eingeführt, beobachtet ausgewertet werden, so Schnell. Erst dann solle die Politik aufgrund der gemachten Erfahrungen mit den Bewirtschaftungszonen und dem Anwohnerparken erneut einen Beschluss treffen.

