Neuer Trödelmarkt in Bochum wird zur festen Größe

Bisher stets gut besucht: der neue Trödelmarkt in und an der Alten Lohnhalle in Bochum-Wattenscheid mit mehr als 100 Ausstellern.

Bochum Als Magnet entpuppt sich der Flohmarkt in Bochum-Wattenscheid - nun zweimal jährlich geplant. Eile ist geboten beim Februar-Termin.

Zahlreiche Besucher und Aussteller kamen bisher zum neuen Trödelmarkt in und an der Alten Lohnhalle in Wattenscheid. „Nach der sehr erfolgreichen Auflage der Sommeredition haben wir nun für uns einen guten Weg gefunden, wie der Flohmarkt in einer Regelmäßigkeit zweimal im Jahr bestehen bleiben kann“, erklärt Betreiber Mathieu Knepper. Im Winter und im Sommer.

Schnelle Anmeldung für Trödelmarkt in Bochum nötig

Der nächste Trödelmarkt – für Besucher wie immer kostenlos – findet am 18. Februar von 11 bis 17 Uhr statt. Es soll insgesamt regelmäßig eine „Winteredition immer am Sonntag nach dem Rosenmontag geben sowie eine XXL-Sommeredition rund um den August“, betont der erfolgreiche Jungunternehmer. Im kommenden Sommer dann am 4. August.

„Im Winter wird ausschließlich privat getrödelt und geplauscht, im Sommer möchten wir aktiv Kunsthandwerker und Kreative auf dem Gelände Kumpeltreff/Zeche Holland fördern sowie weiterhin den Privattrödel in und an der Lohnhalle Lyrenstraße 13.“ Also zwei große Trödel-Events im Jahr.

Flohmärkte in Wattenscheid für Private und Kreative

Dabei wolle man „die Atmosphäre eines rein privaten Flohmarktes hochhalten. Und wir haben uns diesbezüglich auch das Feedback von Besuchern und Ausstellern eingeholt“, so Knepper. Das Ergebnis: „Im Februar 2024 werden wir die Tische nicht selbst stellen, sondern nur auf Wunsch. Dadurch wird die Teilnahme etwas kostengünstiger und man kann anhand eigener Tische bzw. Kleiderstangen wie gewünscht oder vorgestellt seine eigenen Waren präsentieren.“

Rasch handeln: Fast alle Plätze schon vergeben

Wer als Aussteller dabei sein möchte, kann sich ausschließlich online anmelden – dabei sei allerdings Eile geboten, denn „fast alle Plätze sind bereits vergeben, man muss also schnell sein“, so Knepper.

Weitere Infos unter https://www.knepper-management.de/flohmarkt/

