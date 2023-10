Neuer Radweg soll Ruhr-Uni besser mit Bochum-Mitte verbinden

Start am Montag

Bochum-Querenburg. Die Strecke „Uni-West“ wird umgestaltet. Radweg zur Bochumer Innenstadt entsteht getrennt vom Kfz-Verkehr. Gebaut wird bis Ende des Jahres.

Die Stadt Bochum wird ab kommendem Montag, 16. Oktober, bis voraussichtlich Ende des Jahres Umbauten an der so genannten Radverbindung „Uni-West“ vornehmen. Die Verbindung Universität – Innenstadt ist fester Bestandteil des Radverkehrsnetzes.

Die Arbeiten reichen von der Unterführung der U-Bahnhaltestelle „Gesundheitscampus“ über die Brücke bis zur Universitätsstraße. Zusätzlich wird der Verbindungsweg zwischen der Schinkelstraße und der Laerholzstraße ausgebaut.

Strecke soll für Radfahrer besser und sicherer werden

Die Maßnahmen bestehen aus Asphalt-, Markierungs- und Beschilderungsarbeiten und sollen die Strecke für den Radverkehr verbessern und sicherer gestalten. Die Kosten der Maßnahme betragen rund 300.000 Euro. Im Falle temporärer Sperrungen werden Umleitungen für alle Verkehrsteilnehmenden eingerichtet.

Dazu erklärt Peter van Dyk, Pressesprecher der Stadt Bochum, auf Anfrage: „Die Baumaßnahme verbessert die Situation für Radfahrende in beide Fahrtrichtungen: Während man von der Universitätsstraße aus der Innenstadt kommend weitestgehend über eigene Radverkehrsanlagen und direkt bis zur Universität fahren kann, ist die Verbindung in Gegenrichtung bisher nur zusammen mit dem Kfz-Verkehr und/oder am Hustadtring linksabbiegend möglich.“

Direkter Weg zwischen Laerholzstraße und Uni

Von den Studentenwohnheimen an der Laerholzstraße aus müsse bisher über die Schinkelstraße in Richtung Universität gefahren werden. Nach der Umgestaltung der Brücke sei die Fahrt in beide Richtungen und getrennt vom Kfz-Verkehr möglich.

Van Dyk: „Die Radverkehrsführung auf der Brücke wird dazu an den Verbindungsweg angeschlossen, so dass künftig auf direktem Wege zwischen Laerholzstraße und Universität gefahren werden kann.“

