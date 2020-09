Neuer Poller im Bermuda-Dreieck Bochum stoppt Car-Poser

Bochum. Im Bermuda-Dreieck Bochum wird ein versenkbarer Poller installiert. Das 80.000 Euro teure Gerät soll Car-Poser von der Brüderstraße fernhalten.

Für 80.000 Euro Baukosten errichtet die Stadt Bochum im Bermuda-Dreieck einen versenkbaren, hydraulischen Poller auf der Fahrbahn, um Car-Poser am Durchfahren zu hindern. Dies soll eine „Dauerlösung“ sein. Ab kommenden Montag (14.) gibt es deshalb acht Wochen lang an der Brüderstraße 3 eine Vollsperrung.

Um das Problem der Car-Poser zu beseitigen, hatte die Stadt bisher an jedem Tag um 19 Uhr einen Bauzaun an der Einfahrt zur Brüderstraße vom Südring aus auf die Fahrbahn geschoben.

Bauzaun wurde um 19 Uhr auf die Straße geschoben und um 5 Uhr wieder weggeräumt

„In der Vergangenheit hatten rücksichtslose Autofahrer mit hochdrehenden Motoren und röhrenden Abgasanlagen Anwohnerinnen und Anwohnern schlaflose Nächte bereitet und mit ihrem Fahrverhalten die Gäste des Bermuda-Dreiecks gefährdet“, erläutert die Stadt. Um 5 Uhr morgens wurde der Bauzaun wieder beiseitegeschoben.

Weil diese täglichen Sperrungen zu personalintensiv sind, baut die Stadt jetzt einen Poller in die Fahrbahn. Das ist sehr arbeits- und zeitaufwendig. Neue Stromleitungen müssen verlegt werden, außerdem muss das Betonfundament vier Wochen aushärten, bevor es voll belastbar ist. Umleitungen werden ausgeschildert.

Regelmäßig kontrolliert die Polizei Bochum Verkehrsverstöße

Der Poller ist auch innerhalb der Sperrzeiten von 19 bis 5 Uhr jederzeit versenkbar, falls Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst einen Einsatz haben.

Die Polizei hatte die Car-Poser im Bermuda-Dreieck immer wieder kontrolliert, zuletzt am 15. August bei einer größeren Razzia, die auch Shisha-Bars betraf. Dabei wurden auch zahlreiche Verkehrsverstöße geahndet. „Da waren die Kollegen sehr aktiv“, sagt Polizeisprecher Volker Schütte. Nach wie vor werde dort in regelmäßigen Abständen der Verkehr kontrolliert. Auch ein Sachverständiger kam dort schon zum Einsatz, um mögliches illegales Tuning an Autos zu überprüfen.